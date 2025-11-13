捲入謝侑芯猝死命案 黃明志獲釋 15年女友守候身旁

黃明志(右)獲釋步出警局，女友全程守候。(圖／摘自中國報臉書)

藝人黃明志捲入網紅謝侑芯猝死 命案，上周遭馬來西亞警方扣留進行調查，由於無證據顯示他犯案致謝侑芯死亡，他在當地時間13日下午3時50分步出金馬警區，獲得警方口頭保釋，女友Sarah全程守候，不離不棄。

黃明志因跟謝侑芯共處一房，上周遭大馬警方以謀殺罪扣留調查，據馬來西亞檢察總長莫哈末杜蘇基表示，目前查無證據顯示黃明志涉及致死，因此他得保釋。

黃明志自出道來爭議不斷，上月和謝侑芯待在吉隆坡市區康萊路的高級飯店，不過謝侑芯22日命喪大馬，黃明志供稱雙方徹夜討論工作，謝侑芯進入浴室洗澡後異常安靜，進入查看驚覺她昏迷於浴缸，立刻進行心肺復甦術，接著叫救護車，他發文指控救護車遲到近1小時，但官方出面駁斥。

此外，警方在黃明志他身上搜出9顆搖頭丸、重量約5.12公克，根據尿檢結果控訴他持有毒品、濫用毒品，他未承認，以約5萬台幣(約1667美元)保釋外出，目前檢驗結果尚未出爐。

檢警調查之後，發現黃明志是最後與謝侑芯接觸的人，因此改採謀殺罪進行調查，黃明志因不見人影，在本月4日遭到通緝，5日清晨他現身警局喊話不會逃，會給社會大眾和死者家屬交代，扣留期間也向律師強調自己無辜。