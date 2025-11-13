馮淬帆火化 骨灰送至金門長眠「永遠守護中華民國」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
馮淬帆日前驟逝，享壽81歲。(本報系資料照)
資深演員馮淬帆於10月31日因病與世長辭，享壽81歲。過去他以喜劇大受歡迎，尤其因電影「最佳損友」飾演的牛頭帆的一句「香蕉你個芭樂」成為經典台詞。他的家屬今天在桃園舉辦告別式，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5時50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。

馮淬帆的家屬依照其生前遺願，低調舉行家祭，僅通知至親友人大約40人參與，並未開放影迷追思，會場花海一片。靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友皆致贈花籃表示哀悼。

眾多電影導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等，也都抵台參加告別式，送好友最後一程；家祭儀式上，家屬也製作了一部七分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷；親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。

馮淬帆的告別式低調在桃園舉行。(圖／讀者提供)
馮淬帆外甥馮大勇表示：好幾個月以前，舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；他的後事，有很多人幫忙，陪我們跑來跑去，把事情辦得很妥貼，很謝謝他們；我也要特別感謝蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。

儀式大約中午12點結束後，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，當馮淬帆靈柩移往火葬場的途中，親友一行人更是頂著大雨跟著靈車送行，相當不捨。根據馮淬帆生前遺願，火化完畢後，骨灰隨即由胡璉將軍的孫女胡敏珍送往金門納骨塔安放。

