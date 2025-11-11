金馬史上最強頒獎嘉賓 翁倩玉罕見赴台 李安「永遠力挺」

翁倩玉將擔任本屆金馬獎頒獎嘉賓。圖／金馬執委會提供

金馬執委會今（11日）公布第62屆金馬獎頒獎嘉賓陣容，今年卡司堪稱「金馬史上最強」，不僅影帝影后雲集，更有日本 金像獎影帝西島秀俊與「遊戲鬼才」小島秀夫合體走紅毯，兩人將成為紅毯最受矚目的焦點。

除了西島秀俊，今年金馬影帝張震 、七位影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩也將盛裝登場。李安導演依舊「無論多忙都力挺金馬」，將親自出席支持台灣電影。

曾以「緝魂」封帝的張震，今年再憑「幸福之路」問鼎影帝，但在結果揭曉前，將先以頒獎人身分登場。桂綸鎂則與在新片「親愛的陌生人」中的老公西島秀俊同台，讓影迷敲碗直呼「神仙組合再現」！同是金馬獎男配角得主也都主持過頒獎典禮的林柏宏、劉冠廷，將以金馬學長學弟之姿，聯袂登台。

此外，「孤味」母女檔謝盈萱、徐若瑄 、孫可芳將共同為「銀幕媽媽」陳淑芳獻上「終身成就獎」，「美國女孩」的林嘉欣也將帶領兩名銀幕女兒方郁婷、林品彤頒獎，象徵「金馬傳承」。

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心登場，台視頻道與MyVideo影音同步直播，LINE TODAY也將共同轉播，海外觀眾可透過金馬與台視YouTube頻道同步觀賞。