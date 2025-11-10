我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

李奧納多演活魯蛇老爸 自曝靈魂關鍵竟是「搞砸所有事」

記者廖福生／即時報導
李奧納多（左）在片中與班尼西歐岱托羅有精彩對戲。圖／CATCHPLAY+提供
李奧納多（左）在片中與班尼西歐岱托羅有精彩對戲。圖／CATCHPLAY+提供

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）首度合作影壇「大滿貫」名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的最新電影「一戰再戰」(One Battle After Another)，李奧納多在片中化身魯蛇老爸巴柏，當影帝西恩潘Sean Penn飾演的昔日革命敵人再度現身，他必須全力保護無辜的女兒。

李奧納多形容自己的角色笑說：「每次你以為巴柏會做對一件事，或在關鍵時刻展現英勇，期待卻總是落空，就好像導演在說，不，讓他搞砸吧！他唯一能做的，就是當一個陪在女兒身邊的父親。」

反觀班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）飾演的空手道老師一路協助巴柏，沉默寡言卻超靠譜，圈粉無數觀眾，而被問到如何塑造這個充滿魅力的角色，班尼西歐透露：「導演寄給我一張照片，說這就是我要演的角色，圖片竟然是一隻穿著道服的老虎！但說也奇怪，我瞬間就領會了他的意思。」

電影「一戰再戰」以反叛、革命與父女情為主軸，結合動作冒險與社會政治元素，既娛樂又充滿深度，不僅入榜多家媒體與影評的2025年度電影榜，更被看好將角逐多項奧斯卡大獎，李奧納多也有望再度問鼎影帝。

電影「一戰再戰」描述激進左派革命份子巴柏，為了養育女兒逐漸退出抗爭前線；豈料16年後，昔日死敵捲土重來，目標竟是無辜的女兒！在絕境中，巴柏只好聯絡過去的革命夥伴，展開驚天動地的拯救行動。

李奧納多在片中化身魯蛇老爸。圖／CATCHPLAY+提供
李奧納多在片中化身魯蛇老爸。圖／CATCHPLAY+提供

奧斯卡

上一則

林心如國中制服嫩照曝光 神級臉蛋「從小美到大」網驚呆

下一則

佘詩曼50歲仍單身「新聞女王2」聊天室被喊「媽」傻眼

延伸閱讀

「殺戮星球」周末票房4000萬稱霸 超出市場預期

「殺戮星球」周末票房4000萬稱霸 超出市場預期
「麥可傑克森」傳記電影寫紀錄 預告片1天觀看次數破億

「麥可傑克森」傳記電影寫紀錄 預告片1天觀看次數破億
對抗SpaceX 歐洲國防航太3巨擘結盟「婆羅摩計畫」

對抗SpaceX 歐洲國防航太3巨擘結盟「婆羅摩計畫」
誘名人投資詐2.4億 橙縣男認罪 小勞勃道尼、李奧納多都受騙

誘名人投資詐2.4億 橙縣男認罪 小勞勃道尼、李奧納多都受騙

熱門新聞

吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
黃明志常找辣妹一起拍MV。圖／亞洲通文創提供

黃明志全面通緝中 警方證實：相信他已潛逃

2025-11-04 11:31
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人