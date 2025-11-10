李奧納多演活魯蛇老爸 自曝靈魂關鍵竟是「搞砸所有事」

李奧納多（左）在片中與班尼西歐岱托羅有精彩對戲。圖／CATCHPLAY+提供

由奧斯卡 影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）首度合作影壇「大滿貫」名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的最新電影「一戰再戰」(One Battle After Another)，李奧納多在片中化身魯蛇老爸巴柏，當影帝西恩潘Sean Penn飾演的昔日革命敵人再度現身，他必須全力保護無辜的女兒。

李奧納多形容自己的角色笑說：「每次你以為巴柏會做對一件事，或在關鍵時刻展現英勇，期待卻總是落空，就好像導演在說，不，讓他搞砸吧！他唯一能做的，就是當一個陪在女兒身邊的父親。」

反觀班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）飾演的空手道老師一路協助巴柏，沉默寡言卻超靠譜，圈粉無數觀眾，而被問到如何塑造這個充滿魅力的角色，班尼西歐透露：「導演寄給我一張照片，說這就是我要演的角色，圖片竟然是一隻穿著道服的老虎！但說也奇怪，我瞬間就領會了他的意思。」

電影「一戰再戰」以反叛、革命與父女情為主軸，結合動作冒險與社會政治元素，既娛樂又充滿深度，不僅入榜多家媒體與影評的2025年度電影榜，更被看好將角逐多項奧斯卡大獎，李奧納多也有望再度問鼎影帝。