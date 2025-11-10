我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

林心如國中制服嫩照曝光 神級臉蛋「從小美到大」網驚呆

記者陳慧貞／即時報導
林心如曬國中時期舊照，網讚「從小美到大」。圖／摘自臉書
林心如曬國中時期舊照，網讚「從小美到大」。圖／摘自臉書

49歲女星林心如當年憑藉瓊瑤劇「還珠格格」中「紫薇」一角走紅，10多年來以製作人、主演身分，陸續締造出台劇「16個夏天」、「華燈初上」等好口碑，昨（9日）她曬出36年前的國中制服照，大眼、甜美臉蛋讓粉絲大讚「從小美到大」，歲月未在她臉上留下痕跡，也令網友大讚「好清純喔！完全沒有變化」。

林心如昨（9日）透過社群分享國中同學發來的一張舊照，照片中的她才13歲，身穿學白襯衫、制服外套搭百褶裙、白長襪，她形容「模樣清新純真」，青澀稚嫩的臉蛋散發著青春洋溢的氣息，但畢竟是30多年前的舊照，照片有些模糊，她站在一張明星海報前面，卻忘了海報中的明星是誰，笑問粉絲：「我怎麼都想不起來、也看不清楚後面海報到底是哪位？有人認得出來嗎？」

林心如學生時期嫩照曝光後，立刻引發網友討論，驚嘆她「從小就是美人胚子耶」、「妳超美真是清純靈動」、「清純美少女」。至於背後的明星海報，網友開玩笑瘋猜「海報那不是你老公（霍建華）嗎？」還有人已有答案「阿部寬，我家也有」、「阿部寬，88年寫真書」。

林心如。記者沈昱嘉／攝影
林心如。記者沈昱嘉／攝影

林心如 台劇 瓊瑤

上一則

辛龍消失5年無預警復出 無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

下一則

李奧納多演活魯蛇老爸 自曝靈魂關鍵竟是「搞砸所有事」

延伸閱讀

入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大

入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大
加盟紀實綜藝… 林心如9年婚姻秘訣：不在小孩面前吵架

加盟紀實綜藝… 林心如9年婚姻秘訣：不在小孩面前吵架
林心如罕見加盟婚姻紀實綜藝… 大吐9年婚姻維繫秘訣

林心如罕見加盟婚姻紀實綜藝… 大吐9年婚姻維繫秘訣
瓊瑤舞台劇首演「初代瓊女郎」獻聲 林心如趙永馨朝聖

瓊瑤舞台劇首演「初代瓊女郎」獻聲 林心如趙永馨朝聖

熱門新聞

吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
黃明志常找辣妹一起拍MV。圖／亞洲通文創提供

黃明志全面通緝中 警方證實：相信他已潛逃

2025-11-04 11:31
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人