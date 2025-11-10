林心如國中制服嫩照曝光 神級臉蛋「從小美到大」網驚呆

林心如曬國中時期舊照，網讚「從小美到大」。圖／摘自臉書

49歲女星林心如 當年憑藉瓊瑤 劇「還珠格格」中「紫薇」一角走紅，10多年來以製作人、主演身分，陸續締造出台劇 「16個夏天」、「華燈初上」等好口碑，昨（9日）她曬出36年前的國中制服照，大眼、甜美臉蛋讓粉絲大讚「從小美到大」，歲月未在她臉上留下痕跡，也令網友大讚「好清純喔！完全沒有變化」。

林心如昨（9日）透過社群分享國中同學發來的一張舊照，照片中的她才13歲，身穿學白襯衫、制服外套搭百褶裙、白長襪，她形容「模樣清新純真」，青澀稚嫩的臉蛋散發著青春洋溢的氣息，但畢竟是30多年前的舊照，照片有些模糊，她站在一張明星海報前面，卻忘了海報中的明星是誰，笑問粉絲：「我怎麼都想不起來、也看不清楚後面海報到底是哪位？有人認得出來嗎？」