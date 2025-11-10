辛龍消失5年無預警復出 無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

辛龍在劉真過世後沉寂5年不曾露面。記者林伯東／攝影

辛龍在劉真過世後5年從未露面，終於重新走出來，今天透過飛碟電台節目「夜光家族」，首度開口公開自己的心路歷程。他語氣平靜，緩緩道出這段期間大部分的時間都在寫歌，而他認為愛過劉真這一回已足夠，未來不會想再談戀愛，也不會想要結婚，希望盡到做父親的責任。

因為跟主持人光禹有著20幾年情誼，辛龍選擇「夜光家族」復出，在節目把事情一次說清楚。對他來說，心愛之人幸福快樂，他才會幸福快樂。劉真生病期間，他住在醫院、睡在車上，每天不停做決定、解決事情，空閒時間就創作寫歌，守著愛妻寸步不離，生怕醫生團隊隨時要跟他溝通。

辛龍說當時不想讓大家擔心，所以低調不對外多做回應，「當時劉真面臨要換心的情況，我認為小孩可以沒有爸爸，但是要有媽媽，我願意把心臟給她，後來就持續等待換心過程，又等了幾天，但她身體變化快，很多節目也在討論這個議題，我也不想多做解釋，趕快把事情安頓好比較重要，情緒上也來不及悲傷與崩潰，只有我一人承擔，還要保護女兒」。

對於愛過劉真這一回，辛龍認為已經足夠了，接下來就做好父親該盡的責任就好，「我跟劉真相遇到她離開，她都是美美的，所以我不想再談戀愛，生活被我自己的實際生活填滿，照顧女兒我的愛全心全意交給女兒，還有音樂上面」。

對於劉真的離去，辛龍認為雖是永恆的思念，卻也讓他在生活裡重新學會愛與成長。「我學會煮菜了，現在很會煮菜。」辛龍說，自己是以朋友的角度，陪著孩子學會理解「離開」的意義。他沒有刻意掩飾，而是用宇宙的概念陪女兒慢慢理解「媽媽只是去了另一個星球」。女兒很快就理解，並沒有哭鬧要找媽媽，反而對生命的延續產生興趣。