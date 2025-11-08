「96分鐘」炸破2億 林柏宏一句話 王柏傑上班謝票

我的頻道

記者陳穎／台北即時報導
林柏宏(左)、宋芸樺在「96分鐘」展現絕佳默契。圖／華影國際提供
林柏宏(左)、宋芸樺在「96分鐘」展現絕佳默契。圖／華影國際提供

電影「96分鐘」累積票房正式突破新台幣2億元(約666萬美元)大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。「雙柏」林柏宏與王柏傑首度公開合體，兩人現身第6周映後活動掀起粉絲熱潮。正在澎湖拍戲的王柏傑透露，接到林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻飛回與劇組合體，看到滿滿人潮直呼感動。

影片來源：YouTube@華影國際

該片以高鐵爆炸案為主軸，今日監製鄒介中、導演洪子烜率領林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元現身戲院謝票，感謝影迷熱情支持。王柏傑在片中為關鍵角色，但因長駐澎湖拍戲無法隨團宣傳，這回終於與大家「團圓」，難掩興奮之情。

正在美國進修的宋芸樺也特地飛回台快閃工作。她透露，身邊許多朋友都在敲碗上映，期待「96分鐘」列車能一路開到歐美。王柏傑也接力喊話：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」蔡凡熙拍戲之餘持續在社群上「海巡」、積極與網友互動，宣傳不遺餘力。鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的一部片！」

「96分鐘」入圍本屆金馬獎5項技術獎項。片中與蔡凡熙上演激烈對打戲的林柏宏表示：「我有一種我也入圍的感覺！」蔡凡熙則自信回應：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」電影「96分鐘」在台上映中。

王柏傑(左)、姚以緹在「96分鐘」飾演夫妻。圖／華影國際提供
蔡凡熙(左起)、林柏宏、宋芸樺現身「96分鐘」謝票活動。圖／華影國際提供
「96分鐘」全台票房衝破2億大關，導演洪子烜(左起)率領孔令元、呂雪鳳、林柏宏、...
「96分鐘」全台票房衝破2億大關，導演洪子烜(左起)率領孔令元、呂雪鳳、林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、監製鄒介中出席慶祝活動。圖／華影國際提供

