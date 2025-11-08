「96分鐘」炸破2億 林柏宏一句話 王柏傑上班謝票

林柏宏(左)、宋芸樺在「96分鐘」展現絕佳默契。圖／華影國際提供

電影「96分鐘」累積票房正式突破新台幣2億元(約666萬美元)大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。「雙柏」林柏宏與王柏傑首度公開合體，兩人現身第6周映後活動掀起粉絲熱潮。正在澎湖拍戲的王柏傑透露，接到林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻飛回與劇組合體，看到滿滿人潮直呼感動。

影片來源：YouTube@華影國際

該片以高鐵 爆炸案為主軸，今日監製鄒介中、導演洪子烜率領林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元現身戲院謝票，感謝影迷熱情支持。王柏傑在片中為關鍵角色，但因長駐澎湖拍戲無法隨團宣傳，這回終於與大家「團圓」，難掩興奮之情。

正在美國進修的宋芸樺也特地飛回台快閃工作。她透露，身邊許多朋友都在敲碗上映，期待「96分鐘」列車能一路開到歐美。王柏傑也接力喊話：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」蔡凡熙拍戲之餘持續在社群上「海巡」、積極與網友互動，宣傳不遺餘力。鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的一部片！」