大S兒女與馬筱梅互動曝光 閨密許蓁蓁揭後媽真實面目

記者趙大智／即時報導
柯宇森（左起）、張熙恩、許蓁蓁、蔚葒縈、陳熙峰。記者林士傑／攝影
柯宇森（左起）、張熙恩、許蓁蓁、蔚葒縈、陳熙峰。記者林士傑／攝影

39歲許蓁蓁昨出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作競票義賣活動，她與汪小菲老婆馬筱梅（Mandy）相熟，曾飛去中國出席他倆婚禮，聊到近況，今年大S女兒玥兒11歲生日，Mandy還包下珍珠畫室辦趴，後媽是否難為？許蓁蓁說：「Mandy對小孩很好耶，從沒抱怨過，真心當自己孩子。」

許蓁蓁是珠珠畫室老闆，Mandy在她的畫室學畫多年，結為好友，交情8年左右，形容「她很義氣，個性很man，是一個直率的朋友」，在對方跟汪小菲交往時就知道，大家會出來聚會，婚姻十分幸福美滿，前2個月Mandy生日時還一塊慶祝。

許蓁蓁用「巨忙」形容Mandy，指她活動代言超多，對大S兒女也視如己出。那兒女有把Mandy當媽？許蓁蓁便透露今年5月玥兒生日，Mandy在珍珠畫室辦生日趴，認為他們關係滿好，雖然自己跟玥兒接觸時間不太多，但真的是個很乖的女孩。

許蓁蓁坦言自己容易講錯話，跟Mandy相處起來較輕鬆，認為她在媒體上的表現，「跟我認識的沒有差太多」，也覺得汪小菲「就是好人」。

去年10月許蓁蓁雙喜臨門，與從事室內設計的Stanly先有後婚，女兒「小珍珠」目前7個月大，170公分的她在3個月之內從62公斤瘦到50公斤。最近遭熱議的粿粿和范姜彥豐同樣奉子成婚，卻因婚外情撕破臉，許蓁蓁自認晚婚晚生滿好的，身邊很多人給意見，夫妻間也沒大吵過，重點在於老公「聽我的」，有一方包容很重要。

那老公會管交友狀況嗎，許蓁蓁搖頭：「他完全不管我，跟異性朋友出去也可以，百分百信任，我還希望他多管管我。」如果要像粿粿那樣去美國2星期，老公也會答應。 但她強調自己就是很乖的人，老公愈不管她愈有分寸，如果愛管，她反而想踩底線。兩人剛結婚時，老公交出經濟大權，還曾說要把房子過戶給她，但她反而要他去看一下稅金，「就算沒收下也會心存感激」。

許蓁蓁聊好友Mandy。記者林士傑／攝影
許蓁蓁聊好友Mandy。記者林士傑／攝影
許蓁蓁（左起）、楊月娥、周宇柔、張洛君。記者林士傑／攝影
許蓁蓁（左起）、楊月娥、周宇柔、張洛君。記者林士傑／攝影
許蓁蓁聊大S兒女。記者林士傑／攝影
許蓁蓁聊大S兒女。記者林士傑／攝影
汪小菲（左）第2任妻子馬筱梅。圖／摘自小紅書
汪小菲（左）第2任妻子馬筱梅。圖／摘自小紅書
許蓁蓁有個愛她的老公。記者林士傑／攝影
許蓁蓁有個愛她的老公。記者林士傑／攝影
許蓁蓁產後速瘦。記者林士傑／攝影
許蓁蓁產後速瘦。記者林士傑／攝影

