張震紐約送外賣入圍金馬影帝 街頭奔跑被同業關心急打發

張震目前向劇組請假，希望能如期參加月底的金馬頒獎典禮。圖／甲上娛樂提供

張震 今年以「幸福之路」獲金馬影帝入圍，目前正在外地拍戲的他，日前以視訊接受台灣媒體訪問。他在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員 ，張震透露當時拍攝時還被當地外送員認成真的外送員。

「幸福之路」從去年12月拍到今年1月，整個電影都在美國街頭拍攝，張震表示比想像中還要冷，當時他在第五大道找腳踏車，一直跑來跑去，鏡頭是在很遠的地方拍攝，感覺很真實不像在演戲，「當時有個很感動的點，有個送外賣的人覺得我的車真的不見了，還來關心我，我就跟他說我在忙不要管我。」

張震拍攝期間住在紐約，他透露附近會有一些外送員聚集的角落，讓他有了觀察的對象：「他們很辛苦，會蹲、坐在街上，總是一群人聚在一起聊天等單，那些對我來講，不是我生活有經歷過的，我會去觀察他們的小動作，看看到底怎樣度過他們的一天。」

該片雖名為「幸福之路」但片中張震卻遭遇各種生活瑣碎的大小事，被問起他人生中最幸運的事為何，他笑說：「就講個最近的好了，我覺得是我近期有天睡了9個小時，中間都沒有起來，覺得一天都很美好。」

張震透露過去睡眠時間比較短，也習慣比較晚睡，但有小孩後就會陪小孩上學吃早餐，相對之下較無睡眠自主權。他自認目前的幸福指數比及格高，「沒有夢是很可怕的事，但幸福本來就要有，可能是75或80分吧」。

他表示，雖然有時候想法滿暗黑的，但大方向還是滿樂天，「我過去的日子裡還是會有比較低潮的時候會要去面對，像是戲比較少、生活不穩定、工作上碰到小人等等，還包括自己的交友狀況，有遇過損友，但日子還是要過，就是把我自己該做到的事情做好，可能對我的人生來講是比較能做到的事情」。

電影中張震有個9歲的女兒，還必須帶著對方穿梭在紐約的大街小巷。現實生活中張震也有個10歲女兒，他坦言有機會都會帶女兒到片場拍戲，女兒也知道他是大明星，但對於未來女兒是否追隨他走上演藝路張震持保留態度，讓女兒自由發展。

另外，好友舒淇 近期首部執導的電影「女孩」上映，他表示已看完「女孩」，但對於自己執導演筒還沒有想法：「我覺得她（舒淇）太厲害了，應該先多拍一點。」

他也大讚舒淇是一個很會用演員的導演，不過對於兩人未來是否合作，張震笑說：「我覺得他會先找馮德倫吧！」但他透露，其實一直有在跟編劇朋友開發一些比較有興趣的題材，只是目前還在開發階段。