3寶爸郭富城露面 當眾喊吻我 霸氣承諾：關係也是天注定

記者林士傑／即時報導
郭富城開心獻給高雄巨蛋出道35年來的第一次。圖／讀者提供
郭富城開心獻給高雄巨蛋出道35年來的第一次。圖／讀者提供

郭富城剛升格當3寶爸，8日舉辦「ICONIC」世界巡演，開心獻給高雄巨蛋出道35年來的第一次，他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次。」滿場粉絲的熱情支持讓他萬分感動，難得透露迎接第3位女兒的心聲。

他特地替高雄設計延伸舞台、多層次LED螢幕與高規格特效，並邀請金馬大師張叔平操刀造型，唱完「EXIT」一曲之後，他問台下觀眾：「30年沒回來（高雄），我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」粉絲齊喊沒有，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」

60歲的他擁有精實身材，體力更是過人，邊擦汗時邊自嘲「雖然年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的」。他應粉絲許願，把「傷心的話留到明天再說」、「我想偷偷對你說我愛你」加進歌單，雖頻喊說唱起來有點尷尬，但不難看出他把粉絲放在第一位，笑說：「這2首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候。哇！真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」

台下觀眾高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他則配合示愛：「吻我，不要問我。」接著自嘲35年過去，中文還是沒進步，「反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」。隨後他又變成月下老人，叮嚀還沒結婚的粉絲快點去找對象，「但緣分是天注定的，強求不來，就像我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開」。

