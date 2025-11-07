林志玲哽咽談小S：看她走上金鐘獎台淚崩…懷念對罵時光

我的頻道

記者廖福生／即時報導
林志玲出席活動。圖／文策院提供
林志玲出席活動。圖／文策院提供

林志玲今年在「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」中，首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。

此獎項由她親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片3類別，分別設置新台幣50萬元獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

談到「未來力量獎」的想法起點，林志玲透露，完全來自於身為母親的身分，「現在的小孩很多時間與YT相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」

林志玲提到，會以個人名義設立「林志玲未來力量獎」同時也是她回饋社會的想法：「我覺得如果現在可以做一點點回饋，希望能夠帶給大家社會一個比較正常的改變。這次是藉由有創作力的電影人，透過他們的故事來實現。」

金鐘獎上小S復出與蔡康永合體重現「康熙來了」的畫面，林志玲語帶哽咽透露，當時看到小S走出來就哭了：「我完全無法停止的眼淚，失去親人的痛苦真的很煎熬，她很有勇氣站在舞台上，還盡可能將微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來。」

林志玲提到，小S經常在節目上和她對話，讓她笑說：「她罵我覺得好想念、好甜蜜！」林志玲透露，現在會在網路看到以前上康熙的片段，朋友和家人都覺得很有趣。她坦言有私下傳訊和小S說加油。

最後，許多粉絲都期待林志玲重回螢光幕前，她坦言要謹慎，但如果她的出現能夠鼓勵到某些在這個年紀、在家裡喘不過氣來的女性朋友，找回一點自己，她覺得會更有意義，「我其實沒有眷戀鎂光燈。若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主」。至於會不會出席今年的金馬盛會，林志玲表示並不會出席。

