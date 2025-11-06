我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

金馬準影帝肺腺癌4期 親揭現況「現在比以前更健康」

記者廖福生／即時報導
柯煒林今出席首映會。記者林士傑／攝影

2025金馬影展今開幕，獲11項入圍肯定的開幕片「大濛」，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式，男主角柯煒林日前確診肺腺癌四期，今也是他罹癌後首度在台灣公開現身。

影片來源： YouTube@牽猴子電影粉絲俱樂部

柯煒林透露，目前已靠標靶藥物控制病情：「我舞台劇也做了20場，就是身體力行告訴大家我還OK，現在也更注重身體健康，滿感恩家人還有遇到不同的朋友、工作夥伴的支持，讓我覺得現在比從前更健康，感覺整個人很放鬆，其實繼續這樣還不錯。」他透露目前沒有控制工作量，但還是會挑好劇本接。

此次柯煒林入圍金馬影帝，他坦言入圍公布時正準備舞台劇演出，因此聽到入圍後就將手機關機：「因為準備舞台劇要很平靜，我覺得入圍是鬆一口氣，如果沒入圍會不知道怎麼面對舞台劇。」他笑說，其實在演完後就有會入圍的感覺：「金馬本來就是一個公平公正公開的影展，每次得的人就是有他的理由。」

方郁婷入圍本屆金馬影后，她透露公布時正在要去考試的路上，但前一天晚上還在考慮要不要看手機，不過當晚夢到沒有入圍，讓她很傷心，一早就趕緊問媽媽，最後順利入圍。方郁婷在片中剪了一頭短髮，柯煒林現場爆料方郁婷在拍攝現場只要下戲就把帽T穿上，整個把頭髮蓋住，對片中髮型非常崩潰。

曾敬驊僅拍了2天半，卻是片中關鍵角色，飾演方郁婷的哥哥，他透露那時候剛拍完「我家的事」進「大濛」拍攝，他自認角色找上他是命中注定，更透露片中的台語和自己過去認知的台語發音不一樣，「我一開始以為滿簡單的，但其實老師教的東西真的有差」。

「大濛」入圍金馬11項，陳玉勳說是老天爺的安排，他坦言本來滿緊張，笑說緊張到要躲去柬埔寨園區，他直說本來最有把握入圍的是電影配樂獎，最後卻沒獲提名：「我跟盧律銘花了半年做配樂，他還生第二胎已經快爆炸了，我都是很優雅的溝通，因為怕他會崩潰。」

陳玉勳新片「大濛」獲金馬11項入圍肯定。記者林士傑／攝影
曾敬驊（左起）、方郁婷、9m88、柯煒林一起出席首映會。記者林士傑／攝影

