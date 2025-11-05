我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

遭爆熱戀吳克群 王心凌露面首回應 親揭2人關係

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王心凌（右）呼籲大家關心弱勢族群。記者梅衍儂／攝影
王心凌（右）呼籲大家關心弱勢族群。記者梅衍儂／攝影

王心凌日前被周刊爆料和吳克群從好友變情人，今（5）她出席公益活動被問及兩人關係，直言：「他一直都是我很好的朋友。」她忙於巡演，也努力在找對象。有無可能像Lulu及陳漢典一樣成伴侶？她笑說：「我有很多好朋友，如果每一個朋友都要變成終身伴侶，我要不要留點名聲啊？」

她的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」明年1月23、24日在台北小巨蛋收官，11月則在美國、中國演出，幾乎周周有演出，中國場次更是要連唱2天，對體力是一大挑戰，「因應不同城市、場地，歌單也會調整，我盡量保持運動習慣，不要生病感冒，出入都會戴口罩，也會補充維他命」。

也因為工作忙碌，王心凌坦言沒時間經營感情，「我努力囉，有很多好朋友，但現在還是多忙於工作，工作是我最親密的伴侶」，至於吳克群，她認定對方是好朋友，緋聞出來那一陣子雙方也沒有怎麼討論，「好朋友不用說太多」。

比起戀愛，她說想把更多時間留給家人，「我有一點點空檔的話就會盡量把時間留給家人，媽媽是一定要碰面的，如果我時間比較滿他們就會來台北找我」，表示會盡量維持工作和生活的平衡，但也很想挑戰看看自己可以做什麼極限。

王心凌出席公益活動。記者梅衍儂／攝影
王心凌出席公益活動。記者梅衍儂／攝影

王心凌

上一則

黃秋生提黃明志案 曾與對方合作MV 親曝：震驚又嚴肅

下一則

歐漢聲爆出跟老婆吵架分居要移民沖繩 經紀人不忍說了

延伸閱讀

Lulu喊台詞：我懷孕了 陳漢典笑回：等很久了

Lulu喊台詞：我懷孕了 陳漢典笑回：等很久了
新婚10天 LuLu嗆陳漢典「感情騙子」導演：早就懷疑他倆

新婚10天 LuLu嗆陳漢典「感情騙子」導演：早就懷疑他倆
新婚陳漢典洩「幸福口誤」 王偉忠笑：他真的變大人了

新婚陳漢典洩「幸福口誤」 王偉忠笑：他真的變大人了
自曝天生扁平足 陳漢典也沒當過兵

自曝天生扁平足 陳漢典也沒當過兵

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲