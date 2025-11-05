遭爆熱戀吳克群 王心凌露面首回應 親揭2人關係

王心凌（右）呼籲大家關心弱勢族群。記者梅衍儂／攝影

王心凌 日前被周刊爆料和吳克群從好友變情人，今（5）她出席公益活動被問及兩人關係，直言：「他一直都是我很好的朋友。」她忙於巡演，也努力在找對象。有無可能像Lulu及陳漢典一樣成伴侶？她笑說：「我有很多好朋友，如果每一個朋友都要變成終身伴侶，我要不要留點名聲啊？」

她的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」明年1月23、24日在台北小巨蛋收官，11月則在美國、中國演出，幾乎周周有演出，中國場次更是要連唱2天，對體力是一大挑戰，「因應不同城市、場地，歌單也會調整，我盡量保持運動習慣，不要生病感冒，出入都會戴口罩，也會補充維他命」。

也因為工作忙碌，王心凌坦言沒時間經營感情，「我努力囉，有很多好朋友，但現在還是多忙於工作，工作是我最親密的伴侶」，至於吳克群，她認定對方是好朋友，緋聞出來那一陣子雙方也沒有怎麼討論，「好朋友不用說太多」。