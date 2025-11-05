黃秋生提黃明志案 曾與對方合作MV 親曝：震驚又嚴肅

黃秋生在「自殺通告」飾演私立菁英學校校長。圖／本萃電影提供

電影「自殺通告」今舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生 、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相。黃秋生特地到台灣出席首映，他曾和黃明志有合作拍MV，坦言近日黃明志捲入網紅命案，是非常不幸且嚴肅的事情。

黃秋生透露，他對黃明志的了解和大家知道的都不一樣，因此不適合去猜他發生什麼事，因為黃明志的案件已經進入調查：「每天新聞都不同都是矛盾的，看到新聞都是很震驚的，太可怕了。」黃秋生透露黃明志曾和他聯絡，當時黃明志寫了一首歌請黃秋生聽：「我還以為他要我去批評一下，我說你寫的那麼爛，他就沒回我。」

兩人最後一次聯絡是今年7月，黃明志因與鐘鎮濤、曾志偉合照遭炎上，當時黃秋生有關心對方，不過黃明志僅回了「什麼事」，之後就沒有再聯絡了。

另外，黃秋生日前曾不確定是否會出席金馬獎，但現在確定會來參與盛會，黃秋生也再次強調想在台灣發展演藝藍圖：「希望有機會在台灣辦畫展，或是分享人生的演講，還有看有沒有機會拿到政府的補助拍電影。」他坦言已經有劇本雛形，在講一個演技班的故事，他笑說整個故事怪怪的，且自己會參演也會參與選角，希望能找台灣演員演出。