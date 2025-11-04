被指插足遭人夫索賠1600萬 王子：無法負擔 盼分期付款

王子晚間二度發出聲明。圖／摘自臉書

台灣藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐爆料和粿粿婚外情，范姜求償1600萬（新台幣，約合52萬美元），粿粿表示無力承擔，並反擊家用都由她負擔，范姜連生產費用都不出，雙方互撕，晚間王子再度發出聲明，表示自己是真心道歉，但范姜提出的金額他真的無法負擔，因為他必須要幫父親還債，他協調希望能分期付款，但並未達成共識，他願意承擔一切，也盼流言蜚語能到此為止。

以下為王子聲明全文

對 不 起

錯 就 是 錯 沒 有 任 何 理 由 跟 藉 ⼝

從 ⼀ 開 始 到 現 在 我 都 是 真 ⼼ ⾯ 對

在 此 風 波 發 ⽣ 前 協 商 會 ⾯ 的 時 候我 有 親 ⾃ 向 范 姜 先 ⽣ 當 ⾯ 鞠 躬 道 歉 並 多 次 商 討 賠 償 ⾦ 額 ，

我 在 此 公 開 、 慎 重 的 再 次 向 范 姜 先 ⽣ 與 粿 粿 道 歉

對 不 起

在 您 與 粿 粿 婚 姻 狀 態 尚 存 續 的 情 況 下 做 出 了 不 好 的 ⾏ 為

對 您 造 成 了 傷 害 ， 我 對 您 跟 粿 粿 都 非 常 的 抱 歉 。

⼀ 直 以 來 我 沒 有 逃 避 每 ⼀ 次 協 商 我 都 誠 ⼼ 誠 意 毫 無 保 留 全 ⼒ 配 合 溝 通 ，

非 常 對 不 起 ， 我 這 份 道 歉 不 夠 即 時

但 當 所 有 輿 論 鋪 天 蓋 地 的 捲 來 ， 甚 ⾄ 裡 ⾯ 還 夾 雜 許 多 不 實 、 荒 謬 的 報 導 跟 網 友爆 料 時 ， 我 真 的 不 知 該 如 何 澄 清 ， 也 不 知 道 該 怎 麼 澄 清 或 是 不 是 有 必 要 澄 清 ，因 此 這 份 聲 明 我 ⼀ 改 再 改 ， 因 為 每 天 看 起 來 ， 都 有 不 同 的 事 情 要 澄 清 ⋯

到 今 天 我 決 定 無 論 如 何 ，

最 重 要 的 事 情 就 是 ⼀ 定 要 先 跟 您 正 式 、 公 開 的 道 歉 。

其 實 在 您 公 開 此 事 前 ， 我 知 道 這 件 事 情 總 有 ⼀ 天 會 被 爆 出 來 ，因 此 我 沒 有 逃 避 也 不 會 逃 避 ，作 為 公 眾 ⼈ 物 犯 錯 ， 我 早 晚 必 須 ⾯ 對 社 會 檢 驗 。

從 ⼀ 開 始 我 找 您 ⾒ ⾯ 協 調 時 ， 每 次 與 您 的 協 商 我 都 是 真 誠 以 對 ，我 的 對 不 起 是 真 的 ， 我 的 鞠 躬 也 是 真 的 ，您 跟 立 達 老 關 謝 先 ⽣ 的 問 題 ， 我 也 都 ⼀ ⼀ 回 答 ，您 們 需 要 我 提 出 ⾃ ⼰ 過 去 為 家 ⽗ 清 償 債 務 的 相 關 證 明 ，

我 也 完 整 詳 細 的 整 理 所 有 記 錄 ，並 在 當 天 提 供 資 料 讓 您 ⽅ 了 解 這 個 ⾦ 額 對 我 來 說 是 超 過 負 荷 的 ，我 真 的 毫 無 保 留 ， 全 ⼒ 配 合 溝 通

因 為 這 是 我 必 須 承 擔 的 ， 也 有 跟 您 們 協 調 能 不 能 讓 我 分 期 付 款 ，但 可 惜 雙 ⽅ 共 識 不 同 ， 未 能 達 成 您 們 的 期 待 ， 非 常 對 不 起 。

我 知 道 犯 錯 就 要 付 出 代 價 這 是 我 應 得 的 所 有 的 責 難 我 不 會 逃 避

也 會 與 粿 粿 共 同 誠 實 ⾯ 對 並 積 極 解 決

真 ⼼ 感 謝 各 界 的 關 ⼼ 與 指 正 讓 ⼤ 家 失 望 了 對 不 起

抱 歉 讓 我 借 ⽤ 這 則 聲 明 拜 託 ⼤ 家 ， 我 能 理 解 社 會 ⼤ 眾 對 我 的 不 滿 ，

但 有 ⼀ 些 指 控 已 經 超 乎 我 的 想 像 ， 甚 ⾄ 未 來 有 可 能 對 受 害 者 們 造 成 ⼆ 次 傷 害 ，懇 請 ⼤ 家 ， 事 實 的 責 難 ⽌ 於 我 ， 我 全 權 承 擔 ，但 不 實 的 流 ⾔ 蜚 語 ， 拜 託 ⼤ 家 適 可 ⽽ ⽌ 。

對 於 范 姜 彥 豐 先 ⽣ 與 粿 粿

我 真 的 真 的 很 抱 歉