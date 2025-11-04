黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞猝逝，大馬警方已經將全案改為謀殺案偵辦，歌手黃明志被指事發當下人在現場，更捲入此案吸毒、性行為等關鍵疑雲，而他當地時間昨（4）日一度遭警方通緝，連經紀人都說找不到人，沒想到他今（5）日凌晨1點左右突然在IG更新自拍，自曝已經跟警察約了時間報到，直言會給死者家屬和大眾交代。

黃明志昨不見人影，逼得大馬警方發出通緝，並透露馬來西亞移民 局的出入境紀錄，黃明志沒有任何離開馬來西亞的官方資訊，大馬警方曾表示因為已經追緝黃明志超過6小時，但他仍未出現，所以列入警隊通緝名單，將展開全國追捕，更表示：「相信他已經潛逃。」

而黃明志的台灣經紀人也發聲，他表示：「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」。