「醫界王陽明」賴弘國3婚又生變？老婆社群刪光他照片

賴弘國當年曾為阿嬌慶生，後來離婚收場。圖／摘自IG。

有「醫界王陽明」之稱的醫美醫師賴弘國，今傳出三婚婚姻疑似破裂，據「鏡周刊」報導，賴弘國的第3任妻子Alice在社群刪光所有賴弘國的照片，並和賴弘國互相取消關注，今年四處出國旅遊，似乎過著單身生活，婚變傳言也因此而起。

賴弘國第1任妻子是有「華航林依晨 」之稱的空姐趙筱葳閃婚，但這段婚姻來得快也去得快，不到半年便宣告結束，第2任妻子則是港星鍾欣潼（阿嬌 ），當時兩人的婚禮十分盛大，現場星光熠熠，十分風光，但婚後傳出阿嬌消費習慣太過奢糜，讓賴弘國不堪負荷，最後僅維持14個月便分道揚鑣。

後來賴弘國遇上在科技業任職的第3任妻子Alice，當時Alice無懼賴弘國的婚姻紀錄，並向媒體表示賴弘國性格很好，兩人根本吵不起來，不懂外界為何要把老公妖魔化，婚後兩人也生下一對兒女，想不到這段婚姻還不到4年，就又出現裂痕，Alice被發現社群已刪光所有賴弘國的相關照片，夫妻倆互相取消關注，Alice在社群發了到處旅行的照片，4月更寫下：「從今天開始的每一天都只會越來越好。」令人懷疑兩人婚姻是否已經生變。