AI歌手首度打進告示牌電台榜 簽數百萬美元唱片合約

根據音樂雜誌「告示牌」，人工智慧（AI ）歌手Xania Monet成為「首位登上告示牌電台播放排行榜的已知AI藝人」，且已與音樂管理公司簽下價值數百萬美元的唱片合約。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Xania Monet今年夏季推出首支歌曲以來，迄今已數次打進告示牌（Billboard）各類排行榜，例如她的Let Go, Let God登上熱門福音歌曲排行榜，另一首How Was I Supposed to Know則名列熱門R&B歌曲排行榜。

經過告示牌所謂的「競標戰」後，Xania Monet如今已與美國音樂管理公司Hallwood Media簽下數百萬美元的唱片合約。

長久以來，好萊塢 一直對AI表演者搶走人類工作的後果感到擔憂，但無論憂心聲浪多麼高漲，AI持續在藝術領域成長。

Xania Monet光在社群媒體 Instagram上就有近15萬名粉絲，她證明儘管相關產業感到不快，消費者日益能接受這項構想。

Xania Monet在音樂串流服務Apple Music的藝人簡介寫道，她是一位「以AI形象呈現的當代R&B歌手，具有豐富表現力、教會音樂背景及真誠親民風格，類似琪夏蔻兒（Keyshia Cole）、K. Michelle和Muni Long」。

這位AI歌手是由密西西比州詩人瓊斯（Telisha Nikki Jones）設計並為她寫詞，她的表演則得助於Suno，其簡介指這是一款「生成式AI音樂創作程式」。

Xania Monet於今年8月發行有24首歌的專輯Unfolded，9月再推出有7首歌的迷你專輯Pieces Left Behind。

自稱Xania Monet經紀人的墨菲（Romel Murphy）接受CNN採訪時堅稱，他們無意取代人類歌手和作曲家。

他說：「AI不會取代藝人，這絕非我們的目標。AI不會減少創造力，也不會奪走人類的體驗。這是全新領域，而就像任何會帶來變化的新事物，有些人樂於接受，有些人則憂心忡忡。」

告示牌最近報導，「僅過去幾個月內，至少就有6名AI或AI輔助藝人首次打進告示牌各類排行榜」。