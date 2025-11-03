賈永婕無預警宣布新身分 又要在台北101幹大事

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
賈永婕、隋棠、陳隨意、千千要推廣台灣辦桌文化。圖／三立提供
賈永婕今天出席三立電視舉辦的「2025內容創新發布會」，宣布升格擔任製作人，要打造首檔跨國辦桌實境節目「請世界吃桌」。她身為台北101董事長，親自示範如何兼顧斜槓事業，參與錄影的隋棠、陳隨意、美食YouTuber 千千今天也都出席相挺。

「請世界吃桌」由賈永婕擔任製作人，節目不只是美食旅遊節目，更是一場跨越文化與語言的「味覺外交行動」。主持與嘉賓陣容華麗，包括隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千等人組成「辦桌台灣隊」，將橫跨半個地球，在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時代廣場 等全球知名地標前挑戰「辦桌」創舉，把最具人情味的台灣辦桌文化，帶上世界舞台。

賈永婕笑說：「當初想這個案子的時候，我只是因為愛做菜成為主持人人選，沒想到案子越寫越大，從台灣辦桌變成世界級，我也變成賈董，辦桌的壓軸地點還選在101！」她透露，節目製作成本難以估計，自己「無償擔任製作人」，還親自奔走拉贊助，「希望企業能和台灣美食結合，一起讓世界看到台灣。」

談到料理趣事，她笑說在露營時邊喝酒邊煎牛排，結果鹹到爆，「我做菜都憑感覺，蒸魚像在擲筊！」但老公一吃就能精準說出「多蒸6秒」，讓她又好氣又好笑。她也透露，兩個女兒雖在國外，但現在會傳食物照給她，看來廚藝遺傳成功。

此外，嘻哈選秀節目「大嘻哈時代3」也將捲土重來，正式回歸綜藝戰場。三立電視總經理高明慧於致詞中指出，今天這場「創新內容發佈會」，不僅是成果的分享，更是一場「共創未來的邀請」。未來三立將持續以「內容創新」、「科技創新」「治理創新」，推動影視內容升級與永續發展，期許台灣的軟實力，能與同業夥伴匯聚成「TEAM TAIWAN」影視隊，讓內容成為國力，攜手走向國際。

