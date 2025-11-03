黃嘉千斬16年異國婚變漂亮了 5個字親曝感情現況

姚以緹(左起)、劉香慈、黃嘉千、鍾欣凌出席2025三立內容創新發布會。圖／三立提供

鍾欣凌、黃嘉千 、劉香慈出席2025三立內容創新發布會，3人將合作新戲「我的媽媽欠栽培」，戲外3人都已為人母，聊起媽媽經，話匣子停不了。黃嘉千自從恢復單身後，不斷被稱讚變漂亮，一度被懷疑是否有了新戀情，她解釋：「目前為止真的沒有，就是專心工作，照顧女兒。」被問未來對象是否考慮國籍問題，她笑：「人人有機會。」

該劇結合眾多實力派演員同台飆戲，鍾欣凌笑說10多年前就和劉香慈到北海道錄製節目，為對方篤信佛教、不時將「阿彌陀佛」掛在嘴邊印象深刻，指劉香慈很可愛，「見到長頸鹿就阿彌陀佛，看到小精靈天使（裸海蝶）也雙手合十『阿彌陀佛』，幫動物迴向祝福」。

黃嘉千幽默表示自己也是「欠栽培」一員，笑說：「如果沒進演藝圈，我應該會變成天才廚師！」分享第一次煮飯給哥哥吃時，竟讓哥哥走到外面吐了，之後她當了媽媽，開始煮不用放調味料的副食品給孩子吃，看到孩子吃得津津有味、眼神發光，因而獲得滿滿成就感，一旁鍾欣凌吐槽：「會不會是因為孩子涉世未深？」

結束16年異國婚後，黃嘉千恢復單身愈來愈美，一度被懷疑是否有了新戀情，她笑言：「真的沒有。」關於感情，她採開放態度，不排斥圈內或圈外人，也不會自我設限，但被問到是否考慮國籍問題，她笑：「人人有機會。」