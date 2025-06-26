我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

美國人口成長靠移民 過去一年亞裔增加最多

「長安的荔枝」突撤檔 女主角那爾那茜遭全面封殺

中央社台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
那爾那茜在「長安的荔枝」中演出。(取材自微博)
那爾那茜在「長安的荔枝」中演出。(取材自微博)

中國女演員那爾那茜因為多年前高考報名資料造假，她主演的熱門連續劇「長安的荔枝」，24日突然被江蘇衛視撤檔，顯示已遭全面封殺。那爾那茜參演的多部影視作品，連帶遭受嚴重衝擊。

在中國，演藝人員稍有不慎就會遭到官方全面封殺，並波及相關影視作品與節目。

綜合中國青年報、極目新聞等中媒，江蘇衛視荔枝台原定24日開播「長安的荔枝」，當晚卻以電影墊檔，25日改播別劇，並火速清空所有相關宣傳內容。

有業內人士提到，「長安的荔枝」被撤掉，可能跟近期那爾那茜被通報涉嫌高考報名資料造假有關。

35歲生於內蒙古的那爾那茜，此前被檢舉涉及「高考移民」、「定向委培違約」等舞弊，在中國引發輿論聲討後，內蒙古官方21日通報，指她2008年高考是在內蒙古進行，卻沒有當地就讀的經歷和學籍，相關行為涉嫌高考報名資料造假。

官方通報後隔天，央視電視劇頻道播出的「長安的荔枝」演員表裡，那爾那茜的名字遭到刪除。

除了「長安的荔枝」，那爾那茜參演的影視作品也大受影響。

那爾那茜主演的漫畫改編武俠電影「鏢人：蜂起大漠」，貓眼、淘票票等票務平台已撤除其演員訊息。這部已殺青尚未定檔的大片，由知名武打影星吳京監製並投資人民幣5.5億元（約7674萬美元），若要剔除那爾那茜貫穿全片的戲份，將耗去更多的資金與時間。

那爾那茜此前因為演出電影「封神」系列走紅，而該系列的第三部也已殺青後製中，勢必遭受嚴重衝擊。

此外，那爾那茜待播影視作品「長街長」、「雲河謠」、「破曉時分」的製作方相繼發表聲明，表示將重新評估合作事宜。

高考 移民

上一則

拒上「賀瓏夜夜秀」 羅志祥親曝背後原因

下一則

賈永婕救了80歲老伯伯的命 一相認竟是父親老同學

延伸閱讀

台教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

台教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案
那爾那茜遭封殺 吳京的5億巨製「鏢人」恐怕也遭殃了

那爾那茜遭封殺 吳京的5億巨製「鏢人」恐怕也遭殃了
吳京急了…那爾那茜遭封殺 連累5億巨製「鏢人」

吳京急了…那爾那茜遭封殺 連累5億巨製「鏢人」
官方通報 「封神」女星涉高考報名造假 全網炸鍋

官方通報 「封神」女星涉高考報名造假 全網炸鍋

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
孫儷秀出抄寫「心經」第140遍。(取材自微博)

孫儷潛心抄寫「心經」140遍 鄧超喊她「永遠的神」

2025-06-24 02:10
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全