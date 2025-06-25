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「蠟筆小新」劇情超展開：阿呆無預警黑化 告別小新

記者廖福生／即時報導
電影「蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們」海報曝光。圖／車庫娛樂提供
電影「蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們」海報曝光。圖／車庫娛樂提供

「蠟筆小新」最新電影「電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們」，不僅是系列電影首度以印度為舞台的載歌載舞作品，也是導演橋本昌和第六度執導「蠟筆小新」電影版，橋本導演不僅是「蠟筆小新」電影版的重要創作者，更是開拓作品新題材、新舞台的關鍵人物。

導演橋本昌和的風格特色是大膽設定跨文化場景，以及以「家庭」作為情感核心。橋本導演曾描寫野原一家搬到墨西哥，以及去澳洲享受遲來的新婚旅行，這次在「電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們」中則讓小新帶領大家前往印度。

導演表示他為了取材而與製作團隊實地走訪印度，「不只吃了超辣的咖哩，也體驗到了灼熱的太陽。」並稱電影將會「載歌載舞、有哭有笑、有美食、有迷惘與失落，將會呈現出與以往不同，卻又比以往更有蠟筆小新風格，充滿娛樂的盛宴。」

而這次的配音陣容可說是「超華麗的傳奇等級」！包含曾聲演「咒術迴戰」釘崎野薔薇、「青春豬頭少年系列」櫻島麻衣等角色的重量級聲優瀨戶麻沙美，在本作中飾演印度超人氣少女「艾莉安娜」。

這是瀨戶首度參與「蠟筆小新」系列電影版，她對於能參與這次電影感到十分高興，並表示這次電影充滿舞蹈與歌唱元素，相當值得期待。除此之外，還有兩位傳奇大師級聲優山寺宏一與速水獎分別飾演印度刑警搭檔「卡比爾」與「迪爾」，這是山寺宏一自2009年以來時隔16年再度參與「蠟筆小新」電影版，他興奮地表示自己期待這一刻已經好久了。

「電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們」劇情描述為了慶祝日本「春日部市」與印度「哈加希米爾州的穆希拜小鎮」締結為姊妹市， 因此舉辦了「春日部兒童娛樂節」，舞蹈比賽中優勝的團體將可以前往印度跳舞。 春日部防衛隊五人合力熱舞獲得優勝，得到前往印度的機會！在那裡，阿呆買了一個奇怪的鼻子造型背包，背包卻藏著可怕的秘密，阿呆在無意間將背包裡的一張紙塞進鼻子後，居然變成了一名「暴君」失控大暴走！性情大變的阿呆獲得了足以威脅世界的力量，小新他們能阻止「暴君」阿呆嗎？

印度 澳洲 墨西哥

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