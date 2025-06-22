王瞳被爆私生活怪癖 「電風扇插剪刀」在家上演尋寶記

宮美樂(左)上節目爆料王瞳私下生活習慣。圖／民視提供

王瞳 、宮美樂日前到好友「琳賽阿姨」餐廳錄製民視「娛樂超skr」節目，2人自台劇 「愛的榮耀」演出同父異母姊妹後，戲外也培養出真友誼，節目中大聊對方「怪癖」、靠美食紓壓到一起吃到失控，全程笑聲不斷。

「我們不是姐妹，是更勝姐妹的存在！」王瞳一開場就霸氣放閃。兩人坦言剛開始因年齡差距感到陌生，但一拍戲就「磁場對上」，一個是童心未泯的「王三歲」，一個是實際年齡小王瞳10歲的宮美樂擁有穩重內斂的「老靈魂」，意外成為最懂彼此的人。

宮美樂爆料王瞳「私密的特色」，大曝對方生活習慣是「健忘系」代表，經常在家上演「尋寶記」，例如音響上放了一根湯匙，電風扇上「插」了一把剪刀，甚至抽屜、門窗常常「只關一半」，還有上廁所還會忘了沖水，留下「黃金萬兩」作品。雖然被虧，王瞳不氣反大笑，解釋可能因太多事要做，做完一件事後又忙著去做別的事，像是電風扇插剪刀，她回憶應該是當天在電風扇旁幫愛犬剪完毛後，隨手就將剪刀放著，卻因宮美樂發現後被大虧特虧一番。