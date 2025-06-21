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蔡依林演唱新歌 「超前衛闇黑皮革裝」辣翻全場

記者梅衍儂／即時報導
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蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮昨在台北小巨蛋登場，21組表演嘉賓中，天后蔡依林的壓軸新歌「Pleasure」演出最受矚目，她與12位舞者帶來6分半的唱跳，更是她新專輯發布後的全球首度亮相，全場萬名觀眾隨著她的動感歌舞沸騰，尖叫聲綿延不絕。

Jolin將於7月推出暌違6年的新專輯「Pleasure」，同名領銜之作「Pleasure」MV上線後引起高度討論，昨現場演出終於問世，6分半表演包含「Pleasure」和「PLAY我呸」，只見Jolin氣勢十足登場，舉手投足充滿女王氣質，「Pleasure」新歌舞台重現MV中充滿韻律感與視覺張力。

蔡依林對這次演出相當重視且期待，邀請美國團隊創意統籌THE SQUARED DIVISION操刀，並與專屬演唱會團隊的12位國際級頂尖舞者一同演出，編舞師Robbie Blue按照歌曲節奏與風格量身打造「Pleasure」舞蹈，Jolin做足準備，就是希望原汁原味呈現。

蔡依林在瀰漫誘惑的紅色魅影燈光下，宛如一座鬼斧神工完美雕刻的女神像亮相，她身披前衛暗黑皮革裝，腳踩逆天長靴，在3大層巨大LED建造的「原罪之牆」中，登上高達3層樓的慾望神殿頂端。

接著如電影特效般逼真的慾望巨蛇向上盤繞，蔡依林與巨蛇凝視對話呢喃著「Call me Mommy」，舞台即視感強烈，營造壯闊場景，隨著節奏變化，12名穿著透視剪裁皮革的男舞者與蔡依林用極具張力與情緒的肢體，將頂尖編舞家Robbie Blue力與美的編舞首次公開在觀眾面前。

Jolin於MV中帶領萬人獻祭的女祭司畫面，在小巨蛋舞台歡愉上演，歌曲尾聲氣勢磅礡，背景在雷霆萬鈞的雷射光束下高閃「That's my pleasure」字樣，在觀眾意猶未盡之時，Jolin換上帥氣墨鏡，從愉悅之母化身態度女王帶來「Play我呸」，對於演出求新求變的JOLIN，為了2025 hito流行音樂獎再重新編曲，讓「Play我呸」更添時尚未來感，並在歌曲高潮時帶來令人嘆為觀止的曼陀羅狂花，結合舞台中央的鮮紅命運之輪，又再造經典畫面。

蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
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蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
蔡依林在hito頒獎典禮壓軸演出，熱力炸翻現場。圖／華納音樂提供
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