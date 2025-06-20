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李李仁自爆狂愛「火車便當」曝婚姻之道：好自為之

記者廖福生／即時報導
李李仁出席北影開幕典禮。記者王聰賢／攝影
李李仁出席北影開幕典禮。記者王聰賢／攝影

第27屆台北電影節今（20）日開幕，本屆開幕片「96分鐘」導演洪子烜與演員林柏宏、宋芸樺、李李仁齊聚開幕典禮並受訪。林柏宏自爆片中「硬」的要命，甚至遭同片演員冠上湯姆克魯「宏」的稱號。

電影「96分鐘」耗時9年、耗資1.6億台幣打造，林柏宏在片中飾演拆彈專家，與飾演刑警的宋芸樺是夫妻，林柏宏表示，很多時候一個眼神就知道對方在想什麼，宋芸樺指出：「這部片在講選擇，還有人性的部分，有些很複雜的心情。」但她笑稱與林柏宏合作很有安全感。

林柏宏笑說自己在拍完片後，坐高鐵收工都還會有種下班還在上班的感覺，「我在拍完後坐高鐵時，看到人多會心裡默念，希望大家不要推擠」。宋芸樺則說，拍攝這部片讓她學到了很多高鐵的知識；李李仁笑說自己坐高鐵最喜歡吃台鐵便當，更有好幾次睡到嘴巴開開：「所以我會戴帽子、戴口罩。」

林柏宏此次在片中嘗試不同角色的造型和狀態，「拍攝時我參加活動曾被說老，因為那個角色是有歷練的」。林柏宏透露，自己在片中有許多動作戲，但當下沒有覺得痛，反而回家才有知覺。李李仁在旁笑說，劇組的其他人都稱林柏宏是湯姆克魯「宏」。

本屆北影主持人劉品言與現場的演員皆有私交，宋芸樺表示，自己視訊得知劉品言懷孕時在LA剛起床，整整愣住了1分鐘；林柏宏笑說自己完全不知情，「我是跟大家一起才知道的，我有傳訊關心她，而且在新聞曝光前幾天我們才在聊要合作一個工作」。

李李仁透露，自己與劉品言和連晨翔都有私交，在消息公布當天甚至在和連晨翔工作，沒想到對方突然說要結婚：「他告訴我新娘是劉品言，我真的蛤了一聲。」對於兩人修成正果，李李仁開玩笑直說：「我是跟晨翔說好自為之啦！」

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