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「少時」秀英自爆難戒口 狂嗑「發福組合」胖很多

記者陳穎／即時報導
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秀英（左）和孔明演出「拜託戒酒吧」，和台灣粉絲打招呼。圖／friDay影音提供
秀英（左）和孔明演出「拜託戒酒吧」，和台灣粉絲打招呼。圖／friDay影音提供

韓劇「拜託戒酒吧」昨晚圓滿完結落幕，男女主角秀英、孔明跨海向台灣觀眾問候。秀英聊下酒菜零偶包，坦言曾因「啤酒配洋芋片」讓自己胖了很多；孔明笑談自己是「下酒菜殺手」，聊到當場肚子餓模樣逗趣又可愛。秀英大讚台灣的咖啡非常好喝，透露之後打算「戒喝湯」讓孔明傻眼滿頭問號。

由少女時代秀英搭檔「清澈系」新星孔明的《拜託戒酒吧》劇情描述出身於酒鬼家庭，被稱為「比男人還會喝的女人」的菁英汽車維修師，人生陷入僵局從首爾重返家鄉，在與討厭酒且成為醫師的初戀重逢後，一起挑戰人生第一次戒酒並療癒彼此的故事。劇中不僅具體反映出韓國的飲酒文化與隨之而來的社會問題，也包含了各世代人的情感、生活寫照，開播之後收視一路平穩，是近期少見動人卻不會逼哭觀眾的溫馨小品。

隨著全劇播畢，friDay影音也於今日公開了秀英、孔明跨海受訪的影片。當被問到「推薦的下酒菜是什麼」時，秀英笑著表示：「我覺得沒有比洋芋片更適合配啤酒的了，我曾經因為這個組合變胖很多，都是『拜託戒酒吧』害我變成這樣的」。

孔明則透露自己超愛吃下酒菜，愛吃到被朋友說是「下酒菜殺手」，「我不會一直喝酒，但是會吃很多下酒菜，通常喝啤酒或燒啤時，都是配有點辣辣的下酒菜，辣炒年糕或肥腸」，且似乎想起美食就不禁想吃而喊著「好好吃喔」，讓秀英笑著幫忙「翻譯」說：「他的意思是現在肚子餓了」互動逗趣又可愛。

首次搭檔的兩人在談到「對方的反轉魅力」時，秀英透露孔明從小就有學跆拳道，所以劇中他的武打橋段看起來真的非常帥氣，「雖然我早就知道孔明很擅長運動，但是跟他這種無害又開朗的形象不同，是他的反轉魅力，讓我有了下次想見到孔明拍動作戲的想法」。孔明則表示本來以為秀英和這次飾演的角色很像，但在拍攝現場發現「有著讓人想保護她、擁抱她的那種女性魅力」，秀英聽了不禁笑道：「有這種東西嗎？」、「我好像第一次聽說耶」，可愛的互動彷彿劇中情侶真實重現。

由於本劇是以戒酒為主題，不禁也令人好奇兩人「有戒過某種東西嗎？」，秀英坦言自己戒過很多東西，目前也都努力實踐中，並透露之後想要戒掉「喝湯」，孔明聽了不敢置信瞪大眼睛滿頭問號。不過兩人都同意對於韓國全民都愛喝的咖啡要有所節制，秀英目前是12點之後不喝咖啡，「所以最近算是睡得比較好」，孔明則是近期想喝咖啡時，會以低咖啡因的飲料替代。

身為少女時代成員的秀英出道至今已多次造訪台灣，當被問到「對台灣的印象」時她開心地說：「台灣非常浪漫、韻味十足，真的到處都有好玩的地方」，雖然剛剛才說要戒掉咖啡，但還是忍不住大讚「台灣的咖啡非常好喝」，並向孔明推薦：「真的有很多可以觀光的地方，夜市也有很多吃的東西，很多攤販會出來賣好吃的東西，非常浪漫，氣氛很好很有情調」，還分享曾和工作人員一起去喝現場調的雞尾酒，「我覺得很有趣、印象很深刻」，孔明聽得眼睛一亮，立刻回覆：「我們要一起去台灣宣傳本劇」，想藉由工作大飽口福的心思逗得秀英哈哈大笑。

觀光 韓劇 跆拳道

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