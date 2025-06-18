61歲布萊德彼特腹部仍有「6塊肌」 裸身照視覺超震撼

小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課。圖／華納提供

由「不老男神」布萊德彼特主演的全新動作鉅片「F1 電影」，並與地表最高速的運動賽事「一級方程式」完美聯動，打造出專屬於大銀幕的震撼體驗。今年61歲的小布 在「F1電影」飾演睽違30年重返一級方程式賽道的車手，由於他堅持不靠替身上場，因此體能就成為拍攝最大的挑戰。

布萊德彼特在賽車 時速300公里下，每次轉彎都會給身體帶來平常五倍重力的壓力，小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課，加強體能訓練強化核心肌肉，並透過最大攝氧量測試(VO2 max testing)來監控體能表現，完全與現役車手如出一轍，因此他在片中親自上陣開飆，全靠爆滿腹肌抵抗G力，呈現出最真實的演技。

「F1電影」除了讓小布親自上陣以外，劇組更突破影壇技術極限，開創出超越「捍衛戰士：獨行俠」的IMAX攝影技術，讓全球觀眾都能沉浸式體驗這項運動的瘋狂魅力。曾與阿湯哥合作賽車電影「霹靂男兒」的金獎製片傑瑞布洛克海默表示：「全世界只有20位一級方程式賽車手，但IMAX能讓我們一般人得以體驗他們的世界。」

另外，劇組為了減少賽車負重，破天荒打造出影史最輕、具有移動性能的IMAX攝影機，緊緊安裝在賽車上以300公里時速狂飆時拍攝，導演喬瑟夫柯辛斯基表示：「我們拍到轉播無法呈現的體驗，讓觀眾能感受到車手獨一無二的視角。」也讓「F1電影」成為一部大銀幕絕無僅有的瘋狂體驗。