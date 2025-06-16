我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光業第一慘 美國人最想換工作產業TOP5

「實習醫生」男星罹漸凍人症 親吐嚴重症狀：右手臂已廢

拍錯馬屁？王星越上傳帥照被粉絲讚爆…回覆：這是我爸

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王星越曬出氛圍朦朧的照片，獲得網友稱讚。（取材自微博）
王星越曬出氛圍朦朧的照片，獲得網友稱讚。（取材自微博）

23歲王星越曾演出「寧安如夢」、「周生如故」等劇，和吳謹言合作「墨雨雲間」，憑藉看似腹黑卻鐵漢柔情的肅國公一角，人氣狂飆。近日，他在社交平台曬出兩張沒有露出正臉的「帥照」，有粉絲發長文直誇「高高在上的王」，但他卻回覆一個問號，並說「這是我爸」。相關話題登上熱搜，網友笑翻，「拍錯馬屁了」。

從王星越上傳的兩張照片可見，一張是穿著灰色緊身T恤的男子，戴著帽子低頭看手機；另一張則是從車內拍後照鏡，鏡中隱約映出一雙眼睛，氛圍朦朧。兩張照片的相同處就是沒有露出正臉。

有網友看了後，以為照片中的是王星越，還有網友發長文「告白」，「啊初見，他是高高在上的王，在這片昏黃的燈光下，他顯得如此神秘而魅惑…他是商業世界的掌權者，冷峻而霸氣，但在這一刻，他卸下了白天的偽裝，展現出獨屬於夜晚的柔情與孤獨」。

但王星越看完後，直接留言「？這是我爸」。據悉，當天是國際父親節，王星越上傳照片是在向父親致意，沒想到粉絲卻認錯了人。

網友看了王星越的回覆，紛紛大笑表示，「笑死我了，兩眼一閉就是誇」、「拍錯馬屁了」、「咱爸是爸界梁朝偉啊」、「王氏父子共用一張臉」。

據悉，王星越和爸爸的關係十分好，他在綜藝「五十公里桃花塢」中下廚遇難題時，立刻視訊父親用湖南方言求助，大學失戀後，也曾深夜致電父親哭訴，父子情深羨煞不少人。

王星越和爸爸的關係很好，曾在失戀後打電話向父親哭訴。（取材自微博）
王星越和爸爸的關係很好，曾在失戀後打電話向父親哭訴。（取材自微博）

梁朝偉

上一則

「實習醫生」男星罹漸凍人症 親吐嚴重症狀：右手臂已廢

下一則

被逼問白敬亭、章若楠緋聞？ 導演瞿友寧答案「太曖昧」… 網友笑了

延伸閱讀

足球／C羅和14歲兒子秀肌肉 父子身高成亮點

足球／C羅和14歲兒子秀肌肉 父子身高成亮點
吳謹言產後復工首現身 少女纖腰超吸睛

吳謹言產後復工首現身 少女纖腰超吸睛
「延禧攻略」吳謹言超不科學 產後速秀少女水蛇腰　

「延禧攻略」吳謹言超不科學 產後速秀少女水蛇腰　
洪堯高調護妻稱「秒殺所有選手」 網：捧殺吳謹言

洪堯高調護妻稱「秒殺所有選手」 網：捧殺吳謹言

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00

超人氣

更多 >
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機