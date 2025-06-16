拍錯馬屁？王星越上傳帥照被粉絲讚爆…回覆：這是我爸

王星越曬出氛圍朦朧的照片，獲得網友稱讚。（取材自微博）

23歲王星越曾演出「寧安如夢」、「周生如故」等劇，和吳謹言合作「墨雨雲間」，憑藉看似腹黑卻鐵漢柔情的肅國公一角，人氣狂飆。近日，他在社交平台曬出兩張沒有露出正臉的「帥照」，有粉絲發長文直誇「高高在上的王」，但他卻回覆一個問號，並說「這是我爸」。相關話題登上熱搜，網友笑翻，「拍錯馬屁了」。

從王星越上傳的兩張照片可見，一張是穿著灰色緊身T恤的男子，戴著帽子低頭看手機；另一張則是從車內拍後照鏡，鏡中隱約映出一雙眼睛，氛圍朦朧。兩張照片的相同處就是沒有露出正臉。

有網友看了後，以為照片中的是王星越，還有網友發長文「告白」，「啊初見，他是高高在上的王，在這片昏黃的燈光下，他顯得如此神秘而魅惑…他是商業世界的掌權者，冷峻而霸氣，但在這一刻，他卸下了白天的偽裝，展現出獨屬於夜晚的柔情與孤獨」。

但王星越看完後，直接留言「？這是我爸」。據悉，當天是國際父親節，王星越上傳照片是在向父親致意，沒想到粉絲卻認錯了人。

網友看了王星越的回覆，紛紛大笑表示，「笑死我了，兩眼一閉就是誇」、「拍錯馬屁了」、「咱爸是爸界梁朝偉 啊」、「王氏父子共用一張臉」。