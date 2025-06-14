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蔡英文罕見發文感謝 美國導演愛台灣：更愛香菜

記者陳穎／即時報導
「看不見的國家」導演葛靜文和Janet開心逛寧夏夜市。圖／海鵬提供
「看不見的國家」導演葛靜文和Janet開心逛寧夏夜市。圖／海鵬提供

美籍氣質才女導演葛靜文正在台灣宣傳熱映中的紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation），她以外國人視角，以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，記錄了台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程，讓世界看見台灣。

她的用心感動了無數台灣人，此行更有三位「女總統」相挺，包括曾在螢幕扮女總統的呂雪鳳、Janet，小英總統在上映當天於臉書上以真摯而動人的文字，邀請所有人進戲院觀看這部極具意義的紀錄片，讓葛靜文相當感激與感動。

葛靜文也趁著機會到寧夏夜市一遊，進寧夏夜市沒多久，就被花生捲冰淇淋吸引目光，Janet更推薦添加香菜會讓口味更有層次。有趣的是，香菜濃烈的氣味連不少國人都敬謝不敏，葛靜文卻大呼：「我愛香菜！」

葛靜文也聊到自己1995到1996年間首度來到台灣還是學生時，住在永康街一帶，對於國際馳名的「鼎泰豐」小籠包超上癮，還說自己愛吃「豆芽菜」。但她的口味還是比較「老外」，對於內臟類、臭豆腐等食物不敢嘗試。與她同行的好萊塢名製片老公泰德霍普（Ted Hope，曾是李安多部作品製片）則充滿挑戰精神，大啖蚵仔煎、豬肝湯、豬血糕等在地美食，夫妻形成有趣對比。

蔡英文在臉書上表示，「這不是一部關於我的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。它描繪了我們如何從一個曾經被忽視、被打壓的『看不見的國家』，一步一步走向世界的舞台。我們靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣」。

她更在臉書提到費時8年、克服諸多挑戰與難關的導演葛靜文，「我要感謝導演葛靜文（Vanessa Hope）與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家」。葛靜文獲知小英總統的推薦，感到受寵若驚與無比感動。

「看不見的國家」台灣首映會上有Netflix夯劇「人選之人–造浪者」飾演女總統的呂雪鳳加持，其實另一位在未演先轟動的台劇「零日攻擊」中同樣扮演女總統的謝怡芬（Janet）與葛靜文也有交集。上月在丹麥舉行的「2025哥本哈根民主高峰會」上，就上演著葛靜文與Janet、蔡英文三人同時出席並在異地相會的「魔幻時刻」。

葛靜文此番來台宣傳，也邀Janet在台再聚，Janet也熱情盡地主之誼，帶著她逛寧夏夜市當吃貨。她倆邊逛邊暢聊電影相關話題，聊到蔡英文時，葛靜文表示小英總統私下風趣、溫暖與從容，Janet 則笑著回憶小英總統曾以開玩笑口吻說：「Janet妳很幸運，妳不用競選就當上總統。」

蔡英文(左)感謝導演葛靜文拍出動人的「看不見的國家」。圖／海鵬提供
蔡英文(左)感謝導演葛靜文拍出動人的「看不見的國家」。圖／海鵬提供

蔡英文 台劇 好萊塢

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