美導演告白台灣「看不見的國家」驚聞洛城宵禁 想搬家

紀錄片「看不見的國家」由美國導演葛靜文紀錄蔡英文8年執政期間的點滴。圖／海鵬提供

紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）聚焦台灣前總統蔡英文8年執政期間的民主實踐，美國導演葛靜文（Vanessa Hope）今日老公兼製片泰德‧霍普（Ted Hope）、馮賢賢，以及片中受訪主角之一、立法委員吳沛憶一同出席記者會，分享拍攝歷程與創作初衷。葛靜文動情表示：「我最想對台灣人說謝謝你們。」

記者會上，葛靜文回憶啟程來台的那一日，正值家鄉洛杉磯爆發國民兵進駐與海關執法局突襲事件，令她心情沉重。她說：「我在飛機上13小時完全無法闔眼，腦中都是警車、軍隊與街頭抗爭的畫面。這趟來台因此更具意義。」當她得知加州 州長已宣布宵禁 時，更忍不住脫口：「我要搬來台灣了！」引來吳沛憶笑說：「我可以帶妳去看房子。」

葛靜文與台灣的淵源始於學生時代，1995至1996年間首次訪台，親歷台灣民主轉型。她表示，當時李登輝擔任總統，讓她萌生拍攝其就職典禮的想法，「因為我認為台灣應該擁有自己的故事。」2016年，當她察覺台灣可能迎來首位女性元首，便重返台灣紀錄總統選舉，並與製片馮賢賢結緣。

她感慨道：「當時美國經歷令人失望的總統選舉，台灣卻誕生了一位令人敬佩的領導人。」她希望透過這部紀錄片，向國際展現台灣民主的可貴與自由的價值，同時反映極權的威脅。「獨裁的可怕與民主的重要性，從美國現況就能體會。」被問及是否因此遭遇抗議或威脅，葛靜文坦言：「目前還算安全，但我應該不能再去中國、香港或澳門 。」

片中代表女性政治人物的吳沛憶笑稱自己「可能是最好約的受訪者」，拍攝橫跨近十年，紀錄她從擔任幕僚、參選市議員到當選立委的歷程。她感性表示：「這部片不只是記錄台灣民主進程，更讓女性角色被看見。很多年輕觀眾看完後都哭了。」她更感性表示，這部紀錄片就是寫給台灣的一封情書。

導演也透露，拍攝期間累積大量珍貴畫面，甚至包括她大學時期在台灣拍攝的照片，但最終選擇將鏡頭焦點放在受訪者身上。「這是台灣的故事，而不是我的。」