小孩夏令營1天2千馬筱梅嫌貴 網酸：她的名牌才貴吧

馬筱梅回應網友。圖／摘自小紅書

汪小菲 和馬筱梅（Mandy）今年5月在北京舉行婚宴，兩人常開直播分享生活，日前汪小菲在直播中聽馬筱梅分享小孩夏令營的費用，透露1天要2千多塊（大約278美金），馬筱梅直言「這塊我是覺得挺貴的啊」，這句話意外引發網友熱議，有人認為以汪小菲的條件，這根本不算貴，也有人說馬筱梅在意的應該是值不值這個價，感嘆後媽難當。

大S（徐熙媛 ）猝逝後，汪小菲和馬筱梅便把一對子女接到身邊照顧，馬筱梅也多次被目擊和孩子互動，這次馬筱梅在直播中認為小孩夏令營一天2千多「挺貴」，網友也對這價位展開熱烈討論，不少人酸馬筱梅「不是自己小孩肯定覺得貴啦」、「買幾十萬碼愛馬仕 就不貴，孩子讀書一天2千台幣卻太貴」、「還好吧？她身上名牌衣服才貴呢」，認為她這後媽對小孩不夠上心。