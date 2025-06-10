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小孩夏令營1天2千馬筱梅嫌貴 網酸：她的名牌才貴吧

記者林怡秀／即時報導
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馬筱梅回應網友。圖／摘自小紅書
馬筱梅回應網友。圖／摘自小紅書

汪小菲和馬筱梅（Mandy）今年5月在北京舉行婚宴，兩人常開直播分享生活，日前汪小菲在直播中聽馬筱梅分享小孩夏令營的費用，透露1天要2千多塊（大約278美金），馬筱梅直言「這塊我是覺得挺貴的啊」，這句話意外引發網友熱議，有人認為以汪小菲的條件，這根本不算貴，也有人說馬筱梅在意的應該是值不值這個價，感嘆後媽難當。

大S（徐熙媛）猝逝後，汪小菲和馬筱梅便把一對子女接到身邊照顧，馬筱梅也多次被目擊和孩子互動，這次馬筱梅在直播中認為小孩夏令營一天2千多「挺貴」，網友也對這價位展開熱烈討論，不少人酸馬筱梅「不是自己小孩肯定覺得貴啦」、「買幾十萬碼愛馬仕就不貴，孩子讀書一天2千台幣卻太貴」、「還好吧？她身上名牌衣服才貴呢」，認為她這後媽對小孩不夠上心。

但有人替馬筱梅說話「人家是針對這夏令營說貴，有錢人也可以有正確價值觀吧」、「後媽不好當，還有這麼多人當判官」，有網友則點出2000是台幣還是人民幣的差別很大，馬筱梅也回應網友「人民幣謝謝，還有錢早已付了！家長只是在閒聊，謝謝你把我們家事當自己家事一樣關注」。

汪小菲開直播和網友分享生活。圖／摘自小紅書
汪小菲開直播和網友分享生活。圖／摘自小紅書

汪小菲 徐熙媛 愛馬仕

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