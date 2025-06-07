陳為民單身10年照樣開機 大方承認一夜情「各取所需」

陳為民這個年紀不再急躁過日子，慢活享受人生。記者沈昱嘉／攝影

演藝圈「鬼王」陳為民今天在西門町公然講鬼，推出沉浸式Live鬼故事「山海 夜行誌」，和陳宥心、微疼一起講鬼故事給粉絲聽。陳為民去年推出網路節目「為民也有約」，透過podcast加上短影片的方式呈現鬼故事，深受網友喜愛。他謙稱自己在新媒體領域還在學習摸索，能辦實體活動更是意料之外，「我也很害怕，對於一個老藝人來講很難」。

不過講鬼故事本就是他的拿手好戲，主辦單位本來還有意讓他直接攻進小巨蛋，差點把陳為民嚇壞。幸好最後他們選擇西門町WESTAR展演空間，剛好適合營造恐怖氣氛，讓觀眾沈浸在活動燈光和音效中。

陳為民透露，現在他心思放在「對自己好」，不再追求感情或財富成就，已經單身10年，目前也沒有女友。他坦言：「我太窮了，我沒辦法接受AA制，我覺得妳跟我在一起，當然就是我付錢。」然而他願意花100萬買重機，再花150萬改車，但如果要吃80元的滷肉飯他無法接受，所以就算看到再漂亮的異性也不會心動，寧願把錢全部投資在車子上。

妙的是，陳為民不諱言自己還是有「開機」，偶爾遇到合適的對象會「各取所需」。但是他也怕被詐騙或是遇到仙人跳，對這個方面特別小心，「畢竟我們還是藝人，不能幾十年努力被破壞掉」。

他也遇過女網友傳私密處照片給他，但因為實在太不雅觀，陳為民嚇到罵她「X！好噁」，對方就直接消失了。