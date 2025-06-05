「感謝西方文化入侵」…大陸女星「媚外」發言引來砲轟 微博遭禁言

夏馨雨參觀完大英博物館的發言，引起軒然大波。(取材自微博)

曾參演電影「非誠勿擾」、「杜拉拉升職記」的大陸女星夏馨雨，近年來沒什麼讓人印象深刻的作品，卻因為一段發言引起全網關注。近日，夏馨雨在社交平台表示，自己並不排斥西方文化，還「大大感謝西方文化入侵」，並感謝大英博物館「好好保存」中國文物。相關言論讓網友炸鍋，目前，她的微博 已被官方禁言。

夏馨雨近日至英國旅遊，在逛完大英博物館後，在社交平台PO文，「沒有一個中國人能笑著走出大英博物館」，接著話鋒一轉提到，「可是如果這些文物當年放在我們這早就被摧毀了」意指多虧英國好好保管才能留到現在，「當年被破四舊，咱們村那些無腦的人，集體毀掉了好多珍貴的古建築與文物」。此言論被網友批評為「美化侵略歷史」。

她並公開宣稱，「現代文明歸功於西方文化入侵」，並貶低中國傳統文化（如裹小腳、下跪等陋習），推崇胡適、陳丹青等人物思想。部分網友認為此類言論帶有「媚外」傾向。其他貼文還提到「奴隸與奴才的區別」、「對自由的渴望」、「迎合壓迫者的需求」等敏感話題。

夏馨雨的言論引來網友砲轟，「作為公共人物和品牌代言人，說出這種話是不是過激了」、「如果你這麼恨國可以離開」、「妥妥的『跪族』」。

據悉，夏馨雨的微博已因「違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」遭到禁言，而她代言的品牌也被網友出征，例如平價化妝品牌丁家宜就遭留言洗版。