A-ha主唱摩頓哈克特罹巴金森氏症 半年兩度手術

挪威國寶級天團A-ha主唱摩頓哈克特。路透檔案照

挪威國寶級天團A-ha主唱摩頓哈克特昨天在樂團官網證實，他罹患巴金森氏症，曾在半年內兩度進行腦部手術。A-ha在1980年代以暢銷單曲Take On Me紅遍全球。

A-ha 4日在官網宣布此事，唱片公司索尼 音樂娛樂公司（Sony Music Entertainment Inc.）也加以證實。

A-ha發表聲明，目前65歲的摩頓哈克特（Morten Harket）曾於2024年6月及12月動過腦部手術，目前正在控制病情。

聲明指出，先前他一直對病情嚴格保密，只有少數身邊人知道他生病了，考慮到公諸於世可能帶來不可預測的後果，他一直沒有公開宣布。

巴金森氏症（Parkinson's Disease）會使腦部神經系統退化，出現身體震顫等症狀，且會隨時間逐漸惡化。這種疾病能透過手術與藥物緩解，但是目前仍無法根治。

摩頓哈克特表示，他去年接受神經系統受術，植入電極到腦部以減緩症狀。

摩頓哈克特以假音與音域寬廣享譽樂壇，他表示不確定自己能否再度演出。

他說「我能接受診斷結果」，但也表明要在藥物治療與應付副作用之間取得平衡相當困難，「我正盡力防止我全部的神經系統衰退」。

A-ha於1982年成軍，團員包含摩頓哈克特、鍵盤手馬格納福魯霍爾曼（Magne Furuholmen）和吉他手保羅瓦克塔薩沃伊（Paul Waaktaar-Savoy）。

1985年，A-ha推出的首張專輯Hunting High and Low全球轟動，知名度也擴及到挪威以外的地區。這張專輯也收錄多首暢銷單曲，除了專輯同名單曲Hunting High and Low，Take On Me更是在世界各地排行榜奪冠，其音樂錄影帶（MV）結合素描、動畫、真人合成技術，在當年是獲獎無數的經典視覺，至今在YouTube 上觀看次數破21億，成為80年代歌曲中YouTube觀看次數最多的歌曲之一。

此外，The Sun Always Shines on TV、Stay on These Roads、Cry Wolf、Crying in the Rain、Train of Thought等也是該樂團廣受歡迎的經典歌曲。

其他患有巴金森氏症知名人物包括英國搖滾／重金屬歌手奧茲奧斯本（Ozzy Osbourne）、好萊塢 影星米高福克斯（Michael J Fox）和已故拳王阿里（Muhammad Ali）。