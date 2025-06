A-ha主唱摩頓哈克特罹巴金森氏症 半年兩度手術

挪威國寶級天團A-ha主唱摩頓哈克特。路透檔案照

挪威國寶級天團A-ha主唱摩頓哈克特昨天在樂團官網證實,他罹患巴金森氏症,曾在半年內兩度進行腦部手術。A-ha在1980年代以暢銷單曲Take On Me紅遍全球。

A-ha 4日在官網宣布此事,唱片公司索尼 音樂娛樂公司(Sony Music Entertainment Inc.)也加以證實。

A-ha發表聲明,目前65歲的摩頓哈克特(Morten Harket)曾於2024年6月及12月動過腦部手術,目前正在控制病情。

聲明指出,先前他一直對病情嚴格保密,只有少數身邊人知道他生病了,考慮到公諸於世可能帶來不可預測的後果,他一直沒有公開宣布。

巴金森氏症(Parkinson's Disease)會使腦部神經系統退化,出現身體震顫等症狀,且會隨時間逐漸惡化。這種疾病能透過手術與藥物緩解,但是目前仍無法根治。

摩頓哈克特表示,他去年接受神經系統受術,植入電極到腦部以減緩症狀。

摩頓哈克特以假音與音域寬廣享譽樂壇,他表示不確定自己能否再度演出。

他說「我能接受診斷結果」,但也表明要在藥物治療與應付副作用之間取得平衡相當困難,「我正盡力防止我全部的神經系統衰退」。

A-ha於1982年成軍,團員包含摩頓哈克特、鍵盤手馬格納福魯霍爾曼(Magne Furuholmen)和吉他手保羅瓦克塔薩沃伊(Paul Waaktaar-Savoy)。

1985年,A-ha推出的首張專輯Hunting High and Low全球轟動,知名度也擴及到挪威以外的地區。這張專輯也收錄多首暢銷單曲,除了專輯同名單曲Hunting High and Low,Take On Me更是在世界各地排行榜奪冠,其音樂錄影帶(MV)結合素描、動畫、真人合成技術,在當年是獲獎無數的經典視覺,至今在YouTube 上觀看次數破21億,成為80年代歌曲中YouTube觀看次數最多的歌曲之一。

此外,The Sun Always Shines on TV、Stay on These Roads、Cry Wolf、Crying in the Rain、Train of Thought等也是該樂團廣受歡迎的經典歌曲。

其他患有巴金森氏症知名人物包括英國搖滾/重金屬歌手奧茲奧斯本(Ozzy Osbourne)、好萊塢 影星米高福克斯(Michael J Fox)和已故拳王阿里(Muhammad Ali)。