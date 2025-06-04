王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

台北地方法院今（4日）開庭審理一起親子 關係確認案件，原告為宋姓女子的母親，指控宏仁集團總裁王文洋與其女發生關係後，生下一名男童，並要求法院確認兩人間的親子關係。庭訊約歷時一小時，王文洋由律師代表出庭，並未親自出席。

根據「鏡週刊」報導，宋女與王文洋在約5年前透過交友網站認識，之後多次發生親密關係，並於其間懷孕產下一子，小孩目前由外婆扶養，因即將進入小學階段，女方家屬希望王文洋能正式承認其父親身分，並承擔相應責任。

宋女親自出庭但包著密不透風，身高嬌小、皮膚白皙，豐腴好身材藏不住，遠遠走進法院時即開始引不少人側目。庭上，宋女表示，王文洋曾送她高價名牌物品，並口頭承諾在孩子出生後，每年提供200萬元扶養費直至孩子成年。然而雙方關係惡化後，王方不僅拒絕支付金額，也否認小孩為其親生。據悉，女方曾提出逾10億元的和解要求，但遭王方拒絕，雙方協商破裂。

本案關鍵之一為是否進行DNA 鑑定。根據《民法》第1065條，若能證明王文洋曾對男童有扶養行為，例如提供生活費或教育費用，法院亦可據此認定有「認領」的事實，進而確認親子關係。一旦法院判定關係成立，男童將成為王文洋的非婚生子，依法享有扶養及繼承權。

宋女20多歲，長相甜美，曾在aSugarDating交友網站、也就是俗稱的「包養網站」刊登徴友訊息，自稱23歲學生妹，要求幫她完成學業，身高163公分，至於零用錢的需求可商議，宋女主張，雙方在王的住家及辦公室發生多次關係。王過去曾送她瑞士名錶、愛馬仕 柏金包及卡地亞戒指，還答應她產子後每年付200萬元，直到孩子20歲成年為止；如今小孩生了，雙方鬧翻臉，不但曾與她發生關係近10次，就連經期來了也要親熱，完全撕破臉。