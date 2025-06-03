結婚才2年…李多海遭SE7EN提離婚 天天吵架曝光

李多海（右）和SE7EN結婚2年，坦言常常吵架。圖／摘自IG

韓星李多海與歌手SE7EN結婚2年，婚姻生活看似甜蜜，實則充滿波折。近日她在綜藝節目中坦言常常吵架，從日常瑣事到婚姻觀念，認了雙方價值觀不合。

李多海在節目「我家的熊孩子」中透露，夫妻倆經常因為生活小事爭吵，例如她催SE7EN「快起床！去洗澡！打掃一下！」，SE7EN則抱怨道：「她總是叫我立刻去做，但自己卻總是遲到。」雙方的生活節奏和溝通都有所差異。

不僅如此，在他們結婚2周年紀念日那天，李多海前往中國工作，SE7EN送她到機場時說：「我們已經幸福地度過了2年，未來再幸福20年吧。」李多海問：「只有20年嗎？」時，SE7EN開玩笑說：「20年後就離婚吧。」這句話讓李多海感到非常不悅，她表示：「男人不能太愛開玩笑，這次的玩笑讓我很受傷。」

由於李多海在中國工作，夫妻倆常常分隔兩地。她在YouTube 頻道中分享道：「有時候我會感到孤單，甚至想哭。雖然大家對我很好，但我只是想說說韓語。」SE7EN則表示，他會利用這段時間自我充電，並等待老婆回家。

李多海坦言曾因為太常吵架考慮分手，但最終還是選擇留下，原因是她與SE7EN的家人關係密切。她表示：「他的父母和姐妹都非常好，我無法想像失去這樣的家庭。」