懶理抄襲風波 劉若英逼哭謝盈萱畫面曝光

秦漢（左）大讚劉若英對戲理解深刻。圖／Netflix提供

劉若英分享編導Netflix 影集「忘了我記得」初心與拍攝過程的真實點滴。一場謝盈萱與秦漢的父女對戲，排戲時她專心看劉若英親自演繹角色、說明情境，竟聽到泛淚當場走掉，也讓劉若英愣住問：「幹什麼？我講的太感人了嗎？」只見謝盈萱頻頻點頭說「對」，讓劉若英錯愕笑道：「我在講一個開心的事情耶。」

「忘了我記得」是編導劉若英首部執導的華語影集，她坦言過去不管是唱歌、演戲、寫作，都必須是她自己有感而發，並表示：「人生中有許多我們想要記得的不見得記的了，我們想要忘的又不見得忘的了；到了一個我們要面臨人生很多生老病死的階段，看似很嚴肅，但是我又很希望夠很輕鬆的作一種陪伴，來說一個故事。」

謝盈萱形容劉若英總能「只用一句話就攻破你」，製作人李耀華也分享，她擅長在緊張氣氛中丟出一句輕鬆的話來緩和現場節奏，並給予演員極大的自由與尊重，讓人可以自然地進入角色。

初次與編導劉若英合作的霍建華認為，她擁有獨特且細膩的女性視角，並以此出發來導戲，讓人感到新鮮且安心，直呼很開心能參與這次合作。謝盈萱則形容劉若英「有各種方法」可以引導演員：「她可以等待、她可以只用一句話就攻破你，她有音樂、有故事，她手上有太多的法寶。」更補充分享：「她不會描述內在的過程，要演員難過、生氣，比如說她會告訴妳這場戲她希望歪著頭看病床的爸爸，然後她做出動作，就大概可以知道她想表達什麼；或者她會給一段對於生活的陳述，這段話會讓演員很有畫面。我覺得重點是畫面調動了情感，用這樣的方式引導演員去感受。」

花絮中也展現劉若英導戲時可愛又親切的一面，她不僅親自跳舞指導、溫柔導戲，還搭著謝盈萱的肩在超商裡大跳舞、幫周采詩整理造型、揮舞道具、玩玩具，拍攝現場氣氛輕鬆而溫暖。