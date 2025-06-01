韓女神愛台灣定居6年開2店 網虧「被霧眉耽誤的歌手」

韓國女神李瑩珠（Eve）長相甜美。圖／隻魚文創提供

因為挑戰台灣「大王地獄麻辣乾麵」影片、迅速突破50萬人觀看而聲名大噪的韓國女神李瑩珠（Eve），近日特別端出「肉粽感謝祭」，拍攝粽子料理影片，以行動回饋粉絲支持。長居台灣6年的她，近來更親手包粽，過程充滿新鮮與笑料。

李瑩珠私下也愛吃滷肉飯，對北部粽與南部粽的差異一知半解，乾脆發揮創意，將韓國泡菜包進粽葉，成為改良版的「韓味肉粽」，獨特做法也意外吸睛，影片不到一天便吸引6萬人觀看。

李瑩珠除了是甜美女神，私下還是擁有國際專業證照的美容專家。她因緣際會來台定居，誤打誤撞創立韓式霧眉品牌，業務一路拓展，目前在台北、台中皆設有旗艦店，身兼兩家分店的CEO 。而她愛拍影片、愛唱歌的性格，也被「隻魚文創」相中，積極籌劃協助她推出音樂作品，讓她被網友笑稱是「被霧眉耽誤的歌手」。