我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華為余承東嗆「依華為標準 很多車廠1台都不能發貨」

孫中山長孫女孫穗瑛 在美辭世

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

肖戰主演，古裝權謀中劇「藏海傳」掀討論熱潮，目前流量已突破10億，穩坐中劇熱度榜冠軍。劇中，不老男神鍾漢良飾演肖戰父親，在目睹徒弟、妻女相繼遭殺害，最後悲憤自刎的場面，演出不同層次的悲痛，他日前受訪透露，自己後悔當年拒演「後宮甄嬛傳」果郡王一角，因此被導演鄭曉龍「記仇」了14年，才會在「藏海傳」拍攝時被虐到失聲。

「藏海傳」由「甄嬛傳」導演鄭曉龍執導，劇中，鍾漢良目睹妻兒遭殺害，最後悲憤自刎，又發現兒子還活著，神情從絕望到轉為狂喜，強忍情緒露出訣別微笑的場面，皆十分到位，鍾漢良在鄭曉龍嚴格指導下，揣摩人物心理變化，反覆拍攝，過程雖艱辛，但也讓他演技再度獲提升。

當年「甄嬛傳」籌備時，導演鄭曉龍即邀鍾漢良出演「果郡王」，後來鍾漢良在一次受訪中也承認有此事，並坦言已接下武俠劇「天涯明月刀」，無奈只能錯過，後來「果郡王」由李東學演出，「甄嬛傳」一紅紅了10多年成宮鬥經典劇作，到了「藏海傳」，鄭曉龍再度邀約，鍾漢良毫不猶豫推掉所有工作，接下大雍朝欽天監監正蒯鐸角色。

鍾漢良實則不後悔當年錯過「甄嬛傳」，他曾受訪表示其實每年都會上演類似事件，每當有5、6個劇本擺在眼前挑選時，總要有所取捨，「因為我只能演一個戲，當年我還錯過『流星花園』呢」據了解，當年「步步驚心」中的四爺角色（吳奇隆飾），也曾找過鍾漢良，他表示自己不會在意這些，直呼：「如果整天後悔，那就沒辦法往前走了。」

「藏海傳」由家族滅門慘案起復仇開端，看點滿滿，有「甄嬛傳」導演鄭曉龍的收視率保證，鍾漢良、陳妍希、黃覺、周奇等華麗卡司加持，頂流男神肖戰背負血海深仇，與女主角張婧儀的情感糾葛、反派的智勇對決，展現「藏海」的多面性，有權謀、諜鬥和復仇元素，還有借刀殺人和家國大義情節，更融入南派三叔「盜墓筆記」作品，加入堪輿、風水等元素，並涉及墓道機關、陰兵等神秘設定，為劇情增添懸疑與探險的色彩。

鍾漢良(右)在「藏海傳」中展現不同面向演技。圖／Disney+提供
鍾漢良(右)在「藏海傳」中展現不同面向演技。圖／Disney+提供
鍾漢良(右)在「藏海傳」中展現不同面向演技。圖／Disney+提供
鍾漢良(右)在「藏海傳」中展現不同面向演技。圖／Disney+提供
鍾漢良演出古裝大劇「藏海傳」。圖／Disney+提供
鍾漢良演出古裝大劇「藏海傳」。圖／Disney+提供
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供
「藏海傳」配角卡司華麗，老戲骨黄覺在劇中飾演平津侯。圖／Disney+提供
「藏海傳」配角卡司華麗，老戲骨黄覺在劇中飾演平津侯。圖／Disney+提供

肖戰 後宮甄嬛傳 陳妍希

上一則

即將上高考戰場的明星有哪些？「小趙麗穎」已拿到三家名校合格證

下一則

「魷魚3」主角還有他 T.O.P現身美國宣傳全場驚呆

延伸閱讀

電影世界／坎城影展獲獎 「左撇子女孩」台導演醞釀20年

電影世界／坎城影展獲獎 「左撇子女孩」台導演醞釀20年
戲說從頭／「海角七號」小鼓手 安以蕎為新戲增胖10公斤

戲說從頭／「海角七號」小鼓手 安以蕎為新戲增胖10公斤
導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點
戲說從頭／肖戰「藏海傳」整容復仇 網吐槽兩細節

戲說從頭／肖戰「藏海傳」整容復仇 網吐槽兩細節

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上