IVE張員瑛高雄開唱 想喝西瓜烏龍 全員美照曝光

女團IVE人氣超夯,一現身立刻點燃現場氣氛。圖/讀者提供

由池昌旭主持、人氣女團IVE領軍7組韓星的「2025ALL LOUD KT POP」今(31)日在高雄世運主場館登場,每組帶來半個小時演出,紛紛大秀中文與粉絲打招呼;男團ZEROBASEONE的2位中國成員章昊跟Ricky這次沒來,另一成員韓維辰身體不適沒參與彩排,最後正式演出仍敬業上台。

池昌旭出道16年,獻出主持首秀,開場用一句台語「高雄水(註:台語,「美、讚」的意思)啦」點燃粉絲熱情,他事前受訪表示聽說這是台灣年輕人常常講的,這次主持他一定要派上用場。至於會不會緊張,他笑說:「沒有我想的那麼緊張,因為今天歌手才是主角,希望主角更努力,我也會努力串場!」

開場他先向現場觀眾討拍,請大家為他應援,台下也很給面子熱情回應,他開心用中文回應:「謝謝大家!高雄,太棒了!」說每次來台都獲得親切又暖心的歡迎,更稱讚台灣美食眾多,「是讓人想要再回訪的好地方,讓人心跳加速!」前一天中午抵台的池昌旭當天在飯店休息後到健身房操肌,晚上還去麻辣鍋店用餐,足見他對台灣美食的熱愛。

人氣超夯IVE登場帶來「 I AM」、「LOVE DIVE」、「After Like」、「Kitsch」4首破億金曲,立刻掀起當晚最高潮,張員瑛用中文嗨喊「高雄」,並說:「我等下結束後要喝西瓜烏龍茶,我第一次聽到這個飲料,感覺是這裡獨有的。」隊長安兪眞說:「第一次站上這麼大的舞台跟大家見面!」

IVE師妹團KiiiKiii初生之犢不畏虎,出道不到半年就踏上萬人的高雄世運主場館,特別翻唱前輩2NE1的經典金曲「I DON'T CARE」掀起台下歡呼,她們表示:「聽說大家很喜歡這首歌,希望每一位朋友聽完都能開心!」Leesol和Haum前一天還去便利商店,買了事先搜尋的牛肉口味泡麵 ,打算要帶回韓品嚐,但被提醒肉製品可能無法通過海關,她們連忙說要找時間吃掉。

提到2個沒來的成員,ZEROBASEONE隊長成韓彬表示:「為了以後可以更加健康的活動,正努力恢復當中,為了等待很久的粉絲,之後會用更帥氣的舞台回饋粉絲。」

男團GOT7台裔美籍成員Mark壓軸登場,送上新歌「High As You」海外首唱,他開心表示:「這是送給大家的禮物,希望你們會喜歡!」除此之外,Mark還特別驚喜現場了兩首GOT7的夯曲「OMW」及「.Hard Carry」,強勁節拍搭配帥氣舞蹈,讓歌迷尖叫聲連連。