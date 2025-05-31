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IVE張員瑛高雄開唱 想喝西瓜烏龍 全員美照曝光

記者梅衍儂／即時報導
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供

由池昌旭主持、人氣女團IVE領軍7組韓星的「2025ALL LOUD KT POP」今（31）日在高雄世運主場館登場，每組帶來半個小時演出，紛紛大秀中文與粉絲打招呼；男團ZEROBASEONE的2位中國成員章昊跟Ricky這次沒來，另一成員韓維辰身體不適沒參與彩排，最後正式演出仍敬業上台。

池昌旭出道16年，獻出主持首秀，開場用一句台語「高雄水(註：台語，「美、讚」的意思)啦」點燃粉絲熱情，他事前受訪表示聽說這是台灣年輕人常常講的，這次主持他一定要派上用場。至於會不會緊張，他笑說：「沒有我想的那麼緊張，因為今天歌手才是主角，希望主角更努力，我也會努力串場！」

開場他先向現場觀眾討拍，請大家為他應援，台下也很給面子熱情回應，他開心用中文回應：「謝謝大家！高雄，太棒了！」說每次來台都獲得親切又暖心的歡迎，更稱讚台灣美食眾多，「是讓人想要再回訪的好地方，讓人心跳加速！」前一天中午抵台的池昌旭當天在飯店休息後到健身房操肌，晚上還去麻辣鍋店用餐，足見他對台灣美食的熱愛。

人氣超夯IVE登場帶來「 I AM」、「LOVE DIVE」、「After Like」、「Kitsch」4首破億金曲，立刻掀起當晚最高潮，張員瑛用中文嗨喊「高雄」，並說：「我等下結束後要喝西瓜烏龍茶，我第一次聽到這個飲料，感覺是這裡獨有的。」隊長安兪眞說：「第一次站上這麼大的舞台跟大家見面！」

IVE師妹團KiiiKiii初生之犢不畏虎，出道不到半年就踏上萬人的高雄世運主場館，特別翻唱前輩2NE1的經典金曲「I DON'T CARE」掀起台下歡呼，她們表示：「聽說大家很喜歡這首歌，希望每一位朋友聽完都能開心！」Leesol和Haum前一天還去便利商店，買了事先搜尋的牛肉口味泡麵，打算要帶回韓品嚐，但被提醒肉製品可能無法通過海關，她們連忙說要找時間吃掉。

提到2個沒來的成員，ZEROBASEONE隊長成韓彬表示：「為了以後可以更加健康的活動，正努力恢復當中，為了等待很久的粉絲，之後會用更帥氣的舞台回饋粉絲。」

男團GOT7台裔美籍成員Mark壓軸登場，送上新歌「High As You」海外首唱，他開心表示：「這是送給大家的禮物，希望你們會喜歡！」除此之外，Mark還特別驚喜現場了兩首GOT7的夯曲「OMW」及「.Hard Carry」，強勁節拍搭配帥氣舞蹈，讓歌迷尖叫聲連連。

他用中文說：「大家好，我來介紹一下我自己，大家好我是Mark段宜恩，你們今天玩得開心嗎？我不知道高雄這麼熱，這是我第一次在高雄，所以真的很開心可以來見到大家，OK，我有點累，對不起，我也很開心可以見到你，前面唱了『Change Up』、『Everyone Else Fades』、『Nights Still Young』，覺得怎麼樣？可以嗎？今天是我第一次，我個人SOLO的活動，所以有一點緊張，可是OK我不會緊張，我會努力，那我前幾天出了新歌，新歌叫『High As You』，你們還沒有聽過的話，我今天表演給大家好不好？你們覺得舞台好看的話，可以回家多聽這首歌OK？」

女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供
Mark讓現場少女心爆發。圖／讀者提供
Mark讓現場少女心爆發。圖／讀者提供
Mark是GOT7台裔美籍成員。圖／讀者提供
Mark是GOT7台裔美籍成員。圖／讀者提供
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供
女團IVE人氣超夯，一現身立刻點燃現場氣氛。圖／讀者提供

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