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慟失大S…小S停工4個月 青峰唱這首歌：希望好友得到力量

記者林士傑／即時報導
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蘇打綠青峰(左)再度和佐藤芳明合作，在台上一度哽咽。圖／緒風提供
蘇打綠青峰(左)再度和佐藤芳明合作，在台上一度哽咽。圖／緒風提供

蘇打綠29日跟東京萬名粉絲，在「二十年一刻」巡演共度出道20年的最後一夜，台上賣力推銷刺激出道專輯復刻日版銷量，一度衝上日本Oricon排行榜第7名，也送上限定新歌「生命樂章」給東京站觀眾，阿福感謝粉絲跟團員：「和你們一起寫下這20年最棒的人生樂章。」

為此，蘇打綠邀來日本手風琴家佐藤芳明共演，彼此自2012年結緣至今，再度合體默契如昔，手風琴聲線與樂團演奏交融自然，音符間的呼應，像舞台上的無聲擁抱。青峰在台上一度哽咽，表示人生在世相當無常，不曉得還會不會有下一次，情緒因而湧上心頭，很是感動。

接著他們在點歌環節「自肥」，安排有佐藤芳明的歌，像是「牧神搭上春色的火車，而」、「島唄」、「The Lonely Goatherd」等組曲，家凱表示：「是我們生日，我們點歌給自己。台上一半（的歌），一半屬於台下。」

其中「小時候」是台下觀眾蔡康永喜歡的作品，同時也如願聽到「無與倫比的美麗」，是他當年在「康熙盛典」演唱會唱給好友小S的禮物，小S現因喪姊之痛停工，與兩人都有交情的青峰唱完後表示：「希望好友都能得到力量。」

小S 日本 蔡康永

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