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「不像明星」劉若英曾被李安拒絕 張艾嘉吐30年前內情

記者陳慧貞／即時報導
張艾嘉（右）和導演林奕華對談。圖／果實文教基金會提供
張艾嘉（右）和導演林奕華對談。圖／果實文教基金會提供

張艾嘉攜手導演林奕華打造舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」，該劇籌備1年、耗資千萬，邀來18位曾為果實文教基金會學員的演員演出，張艾嘉受訪提到，當年自掏腰包成立基金會，深耕藝術教育超過30年，演藝資歷也已超過半世紀，但每年仍有關於基金會的兩件事重要事要做，「退休」二字從未出現在她腦海中。

張艾嘉分享當初選擇該劇本初衷，「一直希望能有一部作品，不只是讓觀眾坐著看，而是能和我們一起參與創作歷程，這齣劇的原點是從『我是誰』為出發點，想陪這群年輕人將還沒找到答案的聲音帶上舞台。」因此，她找回過去學員參與演出，有人已經當了爸爸，有人白天上班晚上兼職，但對表演仍有熱情，還有已在劇場發光發熱的演員古峰，以及來自香港並參與張艾嘉監製新片「他曰她日」的韓佩瑤。

導演林奕華以前就是張艾嘉的粉絲，學生時期還常翹課跑去看她主演電影，後來合作舞台劇「華麗上班族之生活與生存」，一巡演就是3年，如今張艾嘉積極栽培新秀，選角眼光獨到，她說，當初向導演李安力薦愛徒劉若英，卻被李安以「不像明星，沒有演員特質」為由拒絕，最後劉若英仍主演電影「少女小漁」，現在也已是身兼歌手、演員、作家、編導全方位才女，張艾嘉說：「因為我可以看到演員的熱情，只要他們願意，我都願意給機會，把好的一面繼續發展擴大。」對於自己挑選出的孩子們，她並無偉大期許，只希望這些演員能走在對的路上。

張艾嘉眼光獨到，提攜新人不遺餘力，說起韓佩瑤，她說當初找對方到辦公室開會時，導演不經意的一句「等等許光漢會過來」，韓佩瑤還一臉震驚，直呼：「許光漢？是我知道的那個許光漢嗎？」保有新人直爽清新特質，張艾嘉大讚：「她光是站在那裡，就有一個樣子！」對於自己挑選的演員很有自信。

張艾嘉分享選擇劇本初衷。圖／果實文教基金會提供
張艾嘉分享選擇劇本初衷。圖／果實文教基金會提供

張艾嘉 許光漢 台劇

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