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謝盈萱「忘了我記得」淚流成海 5大金句尋回迷失自己

記者許晉榮╱即時報導
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謝盈萱(左)、秦漢在「忘了我記得」中有許多精采對手戲。圖／Netflix提供
謝盈萱(左)、秦漢在「忘了我記得」中有許多精采對手戲。圖／Netflix提供

由謝盈萱、秦漢及霍建華等多位實力派藝人主演的台劇「忘了我記得」，自5月23日於Netflix上線後，立刻登上台灣地區排行榜冠軍。該劇以「失智」為主軸，透過一名女兒程樂樂面對父親記憶退化的視角出發，延伸出對婚姻、家庭與人生選擇的深層反思。不僅劇情感人，劇中許多台詞更被網友視為「療癒系金句」，像是寫給正在掙扎的你我，並從迷失裡尋回自己。

以下是「噓！星聞」整理的台劇「忘了我記得」5大金句，透過劇情場景，緩緩帶眾人沉浸於劇中人物的情感糾葛。

一、「我從來不覺得我爸爸會變老，但那天我看到他的背影，我忘了，人，都是一瞬間變老的。」

當謝盈萱飾演的程樂樂在電梯裡望見父親搖晃的背影，那瞬間的沈默與心痛，成為觀眾最難忘的畫面之一。劇情透過她從否認到接受父親失智過程，道出許多人對家人老去卻缺乏準備的共感。

二、「我們能不能再努力一次？我們的問題就是在於，我們都太努力了。」

樂樂與丈夫（霍建華飾）婚姻因「原生家庭」養成的不同走到瓶頸，儘管雙方都盡力維持，但最後卻發現彼此的「努力」反而變成壓力的來源。這句台詞彷彿為無數現代夫妻而寫的真情吶喊：努力若沒有對話與理解，終將成為彼此無形的壓力。

三、「父母是無法選擇的，但到了我們這個複雜的年紀，朋友總是自己選的吧。」

在父親病情惡化、婚姻失衡的夾縫中，樂樂與閨密們之間的深厚友情，成為她最堅實的情緒出口。有時朋友總能看見你藏得最深的憂鬱，更能給你最自在的溫暖擁抱。

四、「我很害怕你突然就走了，但我更害怕你一直走不了。我很不孝，對不起。」

當父親病情加劇，樂樂一度希望他早點離去好少受一點苦，卻又不捨他真正離開。她對父親耳語的一幕，也揭開許多照顧者內心的矛盾與罪惡感。愛一個人，有時是一場長期的拉鋸戰。

五、「人生就是一連串的選擇題，而我選擇我能承受的。」

面對職涯壓力、婚姻崩潰、親人病情嚴重，樂樂做出一個又一個艱難的選擇。她並非無懼，而是逐漸學會在「痛的選擇」中找出「可以承受」的方向。於是這句話不只是自我安慰，也是許多人在人生十字路口的心情寫照。

霍建華在「忘了我記得」飾演謝盈萱的老公。圖／Netflix提供
霍建華在「忘了我記得」飾演謝盈萱的老公。圖／Netflix提供

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