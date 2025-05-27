劉若英晉升劉導 「忘了我記得」幕後秘辛曝光

「忘了我記得」導演劉若英（中）和製作人李耀華（左）作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目。圖／Hit Fm聯播網

Netflix推出原創華語影集「忘了我記得」導演劉若英和製作人李耀華日前作客上廣播節目宣傳，阿娟表示，劉若英之前上電台都是以歌手、作家、演員前來，這次不得了，晉升為「劉導」新身分來上節目，讓劉若英直呼：「這樣講我會害羞啦！」

橫跨不同領域的劉若英，這次擔任戲劇導演有特別感受嗎？劉若英說，不同的工作模式讓她感到好玩且刺激，用不一樣的位置角度去學習，滿好的，她也認知到，拍電影跟影集截然不同，起初她心想，拍8集的戲就像拍8部電影，但她錯了，不只8部，而是160部。劉若英提到，多虧了製作人李耀華，還有她的團隊也多數是電影人，雖然概念不同，但現在影集品質跟電影一樣，用電影規格來拍攝，將影集中的畫面及台詞演出更加著墨，感謝團隊讓「忘了我記得」有很棒的成果。

阿娟表示，不僅導演製作團隊堅強，演員陣容嚇嚇叫，黃金級卡司太夢幻了，「忘了我記得」由金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返螢光幕的金馬影帝秦漢領銜主演，霍建華友情客串演出，阿娟詢問，這些「熟面孔」想必片酬也不容小覷吧？製作人李耀華幽默表示，既然是黃金級陣容，本身「含金量」當然很高！

劉若英則以演員角度來看，好的團隊、好的故事自然會吸引好的演員，片酬不是重點，看到好的內容跟角色當然會想要一起參與拍攝。阿娟好奇，劇本這麼好，劉若英難道不會「技癢」嗎？劉若英笑稱，一開始也覺得很多角色可以由她來演，但實際執行後真的分身乏術，還是專心做一件事情就好。

劉若英與李耀華相識緣分甚是奇妙，李耀華說，2017年劉若英投稿獲得優良電影劇本獎的「特優劇本獎」，她當時也在頒獎典禮現場，認為劉若英非常有才華。劉若英提到，其實在頒獎典禮前就知道李耀華是誰，連她的經紀人都稱讚李耀華，甚至跟她說：「我們找到一個非常適合跟妳拍戲的對象！」

對於「忘了我記得」這部作品，劉若英認為一部戲、一部電影上映之後，無論收視率或票房到達什麼位置，觀眾的回饋是什麼，對她來說，不管「忘了我記得」去到哪裡，她跟她的團隊都會很驕傲地表示：「我們很願意告訴大家我們拍了這部戲！」

劉若英說，最幸福的就是演員們看完以後都跟她說喜歡這部戲，對她來說這一切就很足夠，李耀華更肯定地說：「不可能不喜歡的！」劉若英對觀眾表示，希望大家都不會經歷「忘了我記得」戲裡女主角所遭遇到的，雖然關於「老」無法避免，但在看完後可以不用對此感到害怕，每個人都一樣會有生老病死，「我們都一樣」。