停電後…伊朗片「這只是一場意外」獲坎城金棕櫚獎

伊朗異議導演賈法・潘納希(左)從朱麗葉·畢諾許(中)和凱特·布蘭琪手中接過金棕櫚獎。(路透)

衛報(The Guardian)24日報導,伊朗 異議導演賈法・潘納希(Jafar Panahi)以「這只是一場意外」(It Was Just an Accident)獲得第78屆坎城影展 最高榮譽金棕櫚獎,該片靈感來自他多次遭伊朗政府監禁的經歷。

這是潘納希自2023年出獄後拍攝的第一部作品,他在被明令禁止執導期間仍持續創作。

2011年他首度被捕後,他的作品《這不是一部電影》(This Is Not a Film)曾被藏在蛋糕中的隨身碟中,偷偷帶到坎城影展。

「這只是一場意外」被認為是潘納希至今最具個人色彩的作品,講述五名角色相信自己已認出在監獄中匿名拷問他們的兇手。

潘納希上周談及創作靈感時表示:「我第一次坐牢時被單獨監禁,關在小小的牢房裡。他們會用布蒙住我的眼睛,把我帶到一堵牆前,我背對牆坐著,聽到後方傳來聲音。」

「那是審訊我的人,有時審兩小時,有時八小時。我只能靠那聲音想像對方是誰。我當時就覺得,這個聲音終有一天會成為我創作的一部分,被我賦予生命。」

坎城影展今日在迎接最終高潮前遭遇了意外的挫折,突如其來的停電導致閉幕式短暫中止,據信是人為破壞導致。

法國演員洛朗·拉菲特主持了閉幕式,評審團主席朱麗葉·畢諾許(Juliette Binoche)和凱特 ·布蘭琪(Cate Blanchett)頒發了金棕櫚獎。