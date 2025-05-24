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停電後…伊朗片「這只是一場意外」獲坎城金棕櫚獎

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停電後…伊朗片「這只是一場意外」獲坎城金棕櫚獎

世界新聞網王若馨／即時報導
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伊朗異議導演賈法・潘納希(左)從朱麗葉·畢諾許(中)和凱特·布蘭琪手中接過金棕櫚獎。(路透)
伊朗異議導演賈法・潘納希(左)從朱麗葉·畢諾許(中)和凱特·布蘭琪手中接過金棕櫚獎。(路透)

衛報(The Guardian)24日報導，伊朗異議導演賈法・潘納希（Jafar Panahi）以「這只是一場意外」（It Was Just an Accident）獲得第78屆坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，該片靈感來自他多次遭伊朗政府監禁的經歷。

這是潘納希自2023年出獄後拍攝的第一部作品，他在被明令禁止執導期間仍持續創作。

2011年他首度被捕後，他的作品《這不是一部電影》（This Is Not a Film）曾被藏在蛋糕中的隨身碟中，偷偷帶到坎城影展。

「這只是一場意外」被認為是潘納希至今最具個人色彩的作品，講述五名角色相信自己已認出在監獄中匿名拷問他們的兇手。

潘納希上周談及創作靈感時表示：「我第一次坐牢時被單獨監禁，關在小小的牢房裡。他們會用布蒙住我的眼睛，把我帶到一堵牆前，我背對牆坐著，聽到後方傳來聲音。」

「那是審訊我的人，有時審兩小時，有時八小時。我只能靠那聲音想像對方是誰。我當時就覺得，這個聲音終有一天會成為我創作的一部分，被我賦予生命。」

坎城影展今日在迎接最終高潮前遭遇了意外的挫折，突如其來的停電導致閉幕式短暫中止，據信是人為破壞導致。

法國演員洛朗·拉菲特主持了閉幕式，評審團主席朱麗葉·畢諾許（Juliette Binoche）和凱特·布蘭琪（Cate Blanchett）頒發了金棕櫚獎。

坎城影展 伊朗 凱特

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