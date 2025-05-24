我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛被禁招國際生 台灣學生：暑假到了能不能回家？

紐約駁船爆炸 1人命危 1人落哈德遜河

男團手殘玩釘槍「直射插眼」 爆血水晶體破裂

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
男團ARKis，左起：Alex、Vin、伍承慶、黃崇峻。記者王聰賢／攝影
男團ARKis，左起：Alex、Vin、伍承慶、黃崇峻。記者王聰賢／攝影

8人男團ARKis體質特殊，全員都是神明義子(註：民間信仰中拜神明為義父或義母)，還有4位成員的家人有乩身，他們從小耳濡目染，可能因此受到庇蔭，幾位男孩都出過車禍，幸好一直以來都化險為夷。

ARKis出身自選秀節目「原子少年2」，由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成。黃崇峻家開宮廟，雖然沒繼承體質，但他曾有難以解釋的遭遇，「我發生過5、6次車禍，最嚴重是20歲那次在橋上，我記得上橋前都有意識，上橋後突然沒意識，醒來就在醫院」。

後來他才知道他撞上分隔島，阿公告訴他橋下剛好是殯儀館，他被「抓交替」，好在神明保佑，黃崇峻奇蹟似地僅右手小拇指骨折、右膝蓋韌帶斷裂。

隊長Alex的阿公是觀世音菩薩的乩童，他則是濟公的乾兒子，「有次打工到凌晨3、4點騎車回家，當時很疲憊，心裡想說如果我被車撞躺在醫院，是不是還比較舒服，突然一台貨車衝出來，我想說完了要撞上去了，結果很神奇地煞住了」。

伍承慶自認手殘，到同學家拿釘槍把玩，一不注意釘子直直射入右眼，水晶體當場被插破，險些失明，「我當下還沒感覺，還在笑，後來視線全白，同學看著我眼睛一臉驚恐」，他才知道噴血，現在右眼裝的是人工水晶體，視力偏弱。

男團ARKis，左起：李東翰、李定、鄭彫秦、禾雁凱。記者王聰賢／攝影
男團ARKis，左起：李東翰、李定、鄭彫秦、禾雁凱。記者王聰賢／攝影
男團ARKis，左起：Vin、李東翰、鄭彫秦、Alex、伍承慶、黃崇峻、李定、禾...
男團ARKis，左起：Vin、李東翰、鄭彫秦、Alex、伍承慶、黃崇峻、李定、禾雁凱。記者王聰賢／攝影
男團ARKis每一位成員都是神明義子。記者王聰賢／攝影
男團ARKis每一位成員都是神明義子。記者王聰賢／攝影

上一則

坎城影展放映短暫中斷 閉幕日遇大停電影響16萬戶

下一則

蘇志燮婚後魅力更強 蘇太太塞爆國際旅展喊「好爽」

延伸閱讀

「時代少年團」隊長搭機遭圍堵 怒斥私生飯太解氣

「時代少年團」隊長搭機遭圍堵 怒斥私生飯太解氣
收兵單就從軍 韓血統畢書盡：當兵是義務

收兵單就從軍 韓血統畢書盡：當兵是義務
一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務

一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務
一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務

一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
南加五郊狼圍攻流浪犬 激戰一小時結局未想到

南加五郊狼圍攻流浪犬 激戰一小時結局未想到
川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行

川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行