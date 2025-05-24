男團手殘玩釘槍「直射插眼」 爆血水晶體破裂

男團ARKis，左起：Alex、Vin、伍承慶、黃崇峻。記者王聰賢／攝影

8人男團ARKis體質特殊，全員都是神明義子(註：民間信仰中拜神明為義父或義母)，還有4位成員的家人有乩身，他們從小耳濡目染，可能因此受到庇蔭，幾位男孩都出過車禍，幸好一直以來都化險為夷。

ARKis出身自選秀節目「原子少年2」，由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成。黃崇峻家開宮廟，雖然沒繼承體質，但他曾有難以解釋的遭遇，「我發生過5、6次車禍，最嚴重是20歲那次在橋上，我記得上橋前都有意識，上橋後突然沒意識，醒來就在醫院」。

後來他才知道他撞上分隔島，阿公告訴他橋下剛好是殯儀館，他被「抓交替」，好在神明保佑，黃崇峻奇蹟似地僅右手小拇指骨折、右膝蓋韌帶斷裂。

隊長Alex的阿公是觀世音菩薩的乩童，他則是濟公的乾兒子，「有次打工到凌晨3、4點騎車回家，當時很疲憊，心裡想說如果我被車撞躺在醫院，是不是還比較舒服，突然一台貨車衝出來，我想說完了要撞上去了，結果很神奇地煞住了」。