凱特溫斯蕾驚爆椎間盤破裂 血腫爆粗口：他Ｘ的別拖了

凱特溫絲蕾首度身兼「她眼中的世界」的主演與製片。圖／采昌國際多媒體提供

「她眼中的世界」是凱特 溫絲蕾首度身兼主演與製片的全新作品，由於本片是獨立電影，資金籌備成為一大挑戰，凱特解釋：「現在正是獨立電影製作最艱難的時期，投資人想要確保回本，他們希望能夠介入，而我不會拿那些根本不完全支持我目標的人的資金，所以這真的很難，遇到了很多阻力。」

製作過程中，劇組也遭遇資金危機，凱特得知這情況後認為：「當薪資需要發放，供應商需要結算時，這是絕對不能妥協的事情。人們該拿到的薪水就必須要拿到，這點我不會讓步，這就是底線！」她甚至因此自掏腰包支付團隊成員兩週的薪水，得以讓電影拍攝可以順利推進！

不過她與劇組所面臨的困難接踵而至，甚至在開拍前夕，她在一場奔跑戲的排練中不慎滑倒，導致背部瘀青、椎間盤破裂、四處血腫，甚至一度無法站立。憶起當下，凱特苦喊：「那一刻我無法呼吸！」但考量到預算有限、時程無法推遲，她決定忍痛按照原計畫開拍，她進一步表示：「他們把我固定好，我吃了很多止痛藥，當天結束時，我已經無法把一隻腳放到另一隻腳前面，但我來自一個不抱怨的學派，所以想說『好吧，別他X的拖延了，凱特！』」

此外，在「她眼中的世界」詮釋傳奇攝影師「黎米勒」的凱特溫絲蕾表示：「經過這麼長的時間發展這部電影，我使盡全力要成為她，如果我沒真正了解她在做什麼，那幾乎就像背叛她一樣。」她認為片中的相機不應該只是道具，因此特別請到世界上最後幾位祿萊相機技師之一，打造與黎米勒同款的相機複製品，並花時間學習如何使用，凱特對此分享：「在拍攝過程中，我真的重現了許多黎米勒的經典畫面。當一卷膠卷用完時，膠卷輪軸會自動空轉，這是無法造假的，所以我必須在鏡頭前實際更換膠卷。」她更自豪地接續說道：「在最終剪輯中，有幾個鏡頭真的捕捉到了這個過程，而我是按照黎米勒的方式完成的！」電影