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2025歐洲歌唱大賽 奧地利24歲男高音JJ奪下冠軍

中央社／瑞士巴塞爾18日綜合外電報導
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奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（擷自YouTube@BBC）
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（擷自YouTube@BBC）

奧地利歌手JJ今天以歌劇風格歌曲Wasted Love，奪得2025年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍。

法新社報導，經過歐洲各國評審團和來自歐洲等地區觀眾的投票，JJ帶領奧地利自2014年絡腮鬍變裝歌后伍斯特（Conchita Wurst）以Rise Like a Phoenix奪冠以來，再度登上冠軍寶座。

歐洲歌唱大賽是全球最大規模的現場音樂電視賽事，本屆盛會開票過程緊張刺激，直到今天清晨才揭曉結果，奧地利以436分勝出，領先以色列的357分和愛沙尼亞的356分。

24歲的假聲男高音JJ表示：「感謝歐洲，是你們讓我的夢想得以成真。」JJ的本名是約翰尼斯．皮奇（Johannes Pietsch）。

他還說：「愛是世界上最強大的力量，讓我們散播更多的愛。這簡直太瘋狂了，我的夢想成真了，這真是超乎想像的經歷。」

影片來源：YouTube@BBC

他在Wasted Love這首歌中展現高音技巧，巧妙融合了歌劇與電子舞曲元素。

這首參賽歌曲以單戀為主題，融合了抒情和民謠曲風，並在結尾加入電子舞曲的元素。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）說：「這是多麼了不起的成就！熱烈祝賀你贏得勝利，JJ正在創造奧地利音樂歷史。」

奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（路透）
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（路透）
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）
奧地利歌手JJ 18日拿下2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）

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