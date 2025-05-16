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蔡依林新專輯曝光…「吃掉自己」超震撼畫面流出

記者梅衍儂／即時報導
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蔡依林曝個新專輯概念照。圖／摘自臉書
蔡依林曝個新專輯概念照。圖／摘自臉書

天后蔡依林（Jolin）相隔6年將推出新專輯「Pleasure」，同名單曲「Pleasure」28日問世，新輯探討「七宗罪」，去挖掘慾望的面貌，她想強調慾望不是原罪，而是人性中美麗又脆弱的本能。今（16）日她po出16秒音檔以及7張全新概念照，讓粉絲相當期待。

新作「Pleasure」的概念，蔡依林認為不單指性的滿足，也是一般人必然經歷的生活日常，而七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」以及「貪婪」，她指出都是面對各種慾望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

今她進一步公開新歌細節，寫下「My body is a diary of silent tears and untold stories.Turn down the noise, your body is speaking. （我的身體是一本無聲淚水和未講故事的日記。降低那些噪音，你的身體在說話。）」並公開代表七宗罪的宣傳照，讓歌迷驚呼連連。

不僅視覺照充滿驚喜，她也在照片分享心境，在貪吃（Gluttony）裡，她拿著筷子，要吃掉縮小版的自己表示「 我渴望被關注、被觸碰、被徹底的吞噬—連咀嚼都不用」，傲慢（Pride）則寫下「 You wish you were me？（你希望你是我嗎？）」，Greed（貪心）則為「我不是真的貪心，我只是不想錯過任何東西，甚至你的一口呼吸」。

在代表憤怒（Wrath）的照片裡，Jolin也寫下「我的皮膚記得我努力忘記的事」，懶惰（Sloth）則是「懶惰盤據了我的脊椎，失敗與我無關」，嫉妒（Envy）則為「呼吸與心跳之間，羞愧見縫插針：燃燒吧，這該是你的～不是嗎？」最後色慾（Lust）則訴說「沈默底下，我的神經正在為禁忌的渴望吟詩」。

全新專輯「Pleasure」共有11首歌曲，探討各種「慾望」面貌，Jolin這回也擔綱專輯製作人，參與大部分的詞曲創作，Jolin說：「之前等合適的歌詞卡關了兩3年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」

蔡依林要吃掉縮小版的自己。圖／摘自臉書
蔡依林要吃掉縮小版的自己。圖／摘自臉書
粉絲超期待蔡依林新專輯。圖／摘自臉書
粉絲超期待蔡依林新專輯。圖／摘自臉書

蔡依林

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