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台資深玉女歌手領老人卡 65歲開始叛逆 第一次做這件事

記者梅衍儂／即時報導
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周思潔今年65，笑說終於迎來自己的叛逆。記者王聰賢／攝影
周思潔今年65，笑說終於迎來自己的叛逆。記者王聰賢／攝影

資深玉女歌手周思潔重返歌壇，她回憶過往在秀場常被調侃，胡瓜和張菲都笑她「周思潔，你不菸不酒不打牌，活著幹嗎」；豬哥亮秀場全台巡迴，特別指定她演媳婦，「他們在台上會講黃色笑話，看到我就講不出口，會立刻安靜換正經話題」。

她以柔克剛，把危機轉換成轉機，當時秀場被道上兄弟把持，她有次演出遲到，竟當場挨揍，「那時候大家都會趁表演空檔去別處趕場，我也是，有次一回來看到大家臉色大變，才知道出事了，有兄弟把我帶去辦公室，裡面20多人，旁邊燒了一壺水，我在想只有我一個女生，然後就有人打了我的頭」。

她乖乖道歉，好險對方沒再動手，晚上回到飯店，一群人竟追了過來，「櫃檯人員打電話說，有一排男人要跟我說對不起，我說沒關係，我要休息了」。

她常常趕場，連墓仔埔半夜的場也敢接，會這麼愛賺錢是有原因的，周思潔稱自己的原生家庭是無底洞，「全家都沒人在賺錢，永遠都補不滿的洞，有一個人（指自己）在印鈔票，大家就盡量地花」，她坦言常年被母親情緒勒索，和對方講話1分鐘就會聽到無數個「死」字，周思潔總是微笑含淚接受，近年才發現自己一直都在做一個討好媽媽的女兒。

她發新歌「人生就是學」，學到了許多事，周思潔笑說最近拿到老人卡，滿65歲的這一年，她終於決定叛逆，「今年過年是我有生以來第一次沒回家，媽媽生日我也沒回去，我本來以為我會內疚，結果我沒有，我要過自己的生活，要尊重自己的的喜怒哀樂」。

周思潔以柔克剛，曾被黑道圍攻最後全身而退。記者王聰賢／攝影
周思潔以柔克剛，曾被黑道圍攻最後全身而退。記者王聰賢／攝影

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